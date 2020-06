Quel moteur choisir pour le Mitsubishi RVR 2020 ?

Quel serait le meilleur moteur à choisir pour le Mitsubishi RVR 2020?

Bonjour Maxime,

L’un des pires défauts du Mitsubishi RVR 2020 est assurément son insonorisation. Un problème que Mitsubishi n’a malheureusement pas réglé en apportant les retouches de cette année. De ce fait, je vous recommande de vous diriger vers une version SE à moteur de 2,4 litres. Plus puissant, ce moteur force moins et monte conséquemment moins haut en régime, ce qui devient plus tolérable pour les tympans.

Comme le 2,0 litres, il s’agit d’un moteur éprouvé, extrêmement fiable, et qui vous offrira un peu plus de punch, pour davantage de plaisir. Il est aussi important de mentionner que ce moteur ne consomme pas plus que le 2,0 litres, malgré sa cylindrée et sa puissance en hausse.

En terminant, je me permets de vous dire que dans ce segment de véhicules, plusieurs autres options intéressantes existent. Vous seriez à mon sens mieux servi par une Subaru Crosstrek, un Mazda CX-30 ou un Nissan Qashqai. Des véhicules plus modernes, moins gourmands et mieux insonorisés.

Cela dit, si votre décision est prise, sachez que vous pourrez tout de même dormir la tête tranquille. Le RVR est fiable, durable et possède une garantie de base imbattable.

