Un remplaçant du Buick Encore serait en route

Il semble que General Motors ne soit pas près de lancer la serviette dans le cas du Buick Encore. Selon ce que rapporte le site GM Authority, qui dit avoir obtenu des informations de sources familières avec les plans du constructeur, un remplaçant pour le modèle de première génération est en route.

L’an dernier, le plus petit des VUS de Buick a été le meilleur vendeur de la marque au Canada et son deuxième modèle le plus populaire aux États-Unis, mais il souffre beaucoup depuis l’arrivée sur le marché du nouveau Encore GX, plus spacieux et plus moderne.

Par exemple, avec 895 unités vendues au Canada lors du quatrième trimestre de 2020, le Buick Encore est en baisse de 63% et ne représente que la moitié des ventes de son grand frère (1 713 unités), pourtant plus cher de 3 250 $ dans sa version de base.

Photo: Buick

Or, plutôt que de l’éliminer et de ne garder qu’un seul modèle dans le segment des VUS sous-compacts, GM chercherait à poursuivre sa stratégie actuelle en redessinant l’Encore pour l’Amérique du Nord.

Pour savoir à quoi son successeur pourrait ressembler, il suffit de se tourner vers la Chine. Là-bas, l’arrivée de l’Encore GX s’est faite en même temps que la refonte du petit Encore, qui en a aussi profité pour passer de la plateforme Gamma II (celle que nous connaissons ici) à une nouvelle appelée GEM (signifiant Global Emerging Markets).

Photo: General Motors

Cette dernière est grosso modo une version simplifiée de l’architecture VSS-F qu’adopte l’Encore GX, mais elle n’a pas été conçue au départ pour le marché nord-américain. GM Authority avance que le constructeur a décidé de changer son fusil d’épaule, notamment parce que le nouvel Encore à plateforme GEM coûte moins cher à fabriquer.

Plus de détails risquent de nous parvenir dans les prochains mois. Rappelons par ailleurs que le VUS compact Buick Envision 2021 de nouvelle génération est maintenant en vente au pays à partir de 37 598 $.

En studio : Le Buick Encore GX est-il un bon véhicule?