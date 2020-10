Quelle est la différence entre un Buick Encore et un Encore GX?

Je croyais que GX désignait une version du Buick Encore, mais semble-t-il que c’est un modèle à part entière. Quelle est la différence entre les deux modèles ?

Bonjour Sylvie,

Effectivement, la nomenclature utilisée par Buick peut porter à confusion. Nous avons d'ailleurs déjà rédigé un article complet pour expliquer la différence entre ces deux modèles.

Le Buick Encore GX est un VUS compact offert chez Buick, qui se situe entre l’Encore et l’Envision. Il partage d’ailleurs sa plateforme et ses éléments mécaniques avec le nouveau Chevrolet Trailblazer.

Photo: Buick

Buick a choisi de le nommer ainsi afin de miser sur la popularité du Encore dans sa gamme. En fait, l’Encore est tellement populaire qu’on dirait bien que Buick tente d’en faire une sous marque! Quoi qu’il en soit, ces deux voitures n’ont que le nom en commun.

L’Encore est un véhicule utilitaire sous-compact basé sur la même plateforme que le Chevrolet Trax. Il emploie un moteur quatre cylindres de 1,4 litre turbocompressé de 138 chevaux et 148 livres-pied de couple.

Photo: Buick

L’Encore GX, lui, est un peu plus gros, plus spacieux, et sa conduite est pas mal plus raffinée! Il est disponible avec deux moteurs différents, soit un trois cylindres de 1,2 litre turbocompressé de 137 chevaux et 162 livres-pied de couple, ou bien un trois cylindres de 1,3 litre turbocompressé bon pour 155 chevaux et 174 livres-pied de couple.

Par rapport au moteur quatre cylindres du Encore, les tricylindres du Encore GX sont légèrement plus économes en essence.

Cela dit, l’Encore GX est pas mal plus dispendieux. Il débute à 28 248 $ en version de base à roues motrices avant avec le moteur de 1,2 litre, et il peut monter jusqu’à 34 748 $. Le Encore normal, lui, débute à 26 748 $, et la version tout équipée est à 28 748 $. En fait, la principale différence entre les deux versions du Encore et la présence, ou non, du rouage intégral.

En résumé, les Buick Encore et Encore GX n’ont rien en commun, à l’exception du nom! Si on devait recommander l’un ou l’autre, l’Encore GX est nettement plus intéressant, surtout quand on considère qu’il début sensiblement au même prix que l’Encore régulier. Cela dit, si vous voulez un véhicule tout équipé pour pas trop cher, l’Encore demeure un bon choix.

En vidéo: quoi penser du Buick Encore GX?