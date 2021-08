Quel est le meilleur VUS sous-compact?

Je possède une Suzuki Grand Vitara 2010 et que j’aimerais remplacer éventuellement. Il m’a beaucoup plu. Je recherche un véhicule utilitaire sport (VUS) de plus petit format. Je désire le meilleur de sa catégorie dans le marché du neuf. Que pensez-vous du Hyundai Kona et du Buick Encore?

Bonjour Richard,

Le Suzuki Grand Vitara de dernière génération est un véhicule fiable et robuste. Nous ne sommes pas surpris que vous ayez été satisfait.

En ce qui concerne celui qui le remplacera dans votre garage, il est à noter que pour 2022, Hyundai propose une version quelque peu revampée du très populaire Kona. Moderne, mignon et agréable à conduire, il a de quoi plaire aux consommateurs. Qui plus est, Hyundai est agressif sur le plan financier. En revanche, son espace de chargement est insuffisant par rapport à la concurrence. Pour ce qui est du Buick Encore, ce n’est pas le produit le plus convaincant du marché. Buick a dépensé en marketing pour promouvoir le véhicule et c’est la seule raison qui explique son succès au Québec.

À notre avis, le produit phare au sein du segment des VUS sous-compacts est définitivement le Subaru Crosstrek. Il s’agit d’un véhicule fiable et robuste, comme c’est le cas de votre Grand Vitara.

Il est muni du rouage intégral que vous saurez apprécier particulièrement l’hiver. Son coffre est plus spacieux que celui du Kona. Par dessus le marché, Subaru propose dorénavant une mécanique optionnelle qui vient palier le manque léger de puissance du quatre cylindres à plat de 2,0 L. Globalement, il représente une bonne valeur et il conservera, d’ailleurs bien sa valeur.

Nous vous suggérons de jeter un coup d’œil au Volkswagen Taos. Pour 2022, Volkswagen plonge finalement dans le segment des VUS compacts. Nous avons trouvé qu’il répondait parfaitement bien aux besoins des Québécois en quête d’un tel véhicule. Cependant, il devra nous prouver sa fiabilité au cours des prochaines années.

