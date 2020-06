Buick Encore GX 2020 : un VUS de plus…

Avec le Encore GX, Buick poursuit la multiplication des VUS au sein de sa gamme. Ce nouveau modèle vient s’insérer entre le Encore et le Envision.

D’après ce que nous a expliqué GM, il s’agit d’un ajout, pas d’un remplacement du Encore actuel. Est-ce que cette affirmation sera toujours vraie dans un ou deux ans? Cela dépendra probablement de l’engouement des clients pour le GX et de la possible baisse de popularité du Encore, qui se vend plutôt bien au Québec à l’heure actuelle.

Comme à peu près tous les constructeurs, Buick cible les « jeunes professionnels urbains » qu’ils aient des enfants ou pas. Toujours dans le but de rajeunir sa clientèle, le design du Encore GX se veut plus sportif et dynamique que le Encore.

Combien ça coûte?

Le Encore GX d’entrée de gamme Preferred débute à 28 248 $. Pour ce prix, vous avez droit à un moteur à trois cylindres de 1,2 litres et la traction avant. Si vous souhaitez ajouter la traction intégrale (facturée 2 000 $) elle est automatiquement livrée avec le moteur 1,3 litres (voir plus bas).

Livré avec les sièges électriques sur 10 positions à l’avant, un système actif de réduction du bruit, des jantes de 18 pouces et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android auto, le Buick Encore GX de base est plutôt bien équipé. D’autant plus qu’il est également livré avec un équipement de sécurité complet.

Photo: Julien Amado

Freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, alerte de collision avant, alerte de sortie et aide au maintien de voie ainsi que les pleins phares (« les hautes ») automatiques sont tous livrés de série.

Notre modèle d’essai était un Encore GX Essence (haut de gamme), dont les options (sellerie en cuir, jantes spécifiques de 18 pouces, assistance au stationnement, régulateur de vitesse adaptatif etc.) faisaient grimper le prix à 39 953 $. Un tarif tout de même élevé pour un véhicule de cette taille, la barrière psychologique des 40 000 $ étant vraiment très proche.

Beau et pratique à l’intérieur

L’habitacle de notre modèle d’essai était très beau et doté de matériaux de qualité. La sellerie en cuir est réussie, tout comme le design général.

L’ergonomie du tableau de bord n’appelle pas de critique particulière. Même chose pour le système multimédia, convivial et fonctionnel. Dans le Encore GX, il est possible de connecter deux téléphones simultanément et même d’appeler Alexa (l’assistant vocal d’Amazon) pour commander certaines choses à a maison à distance.

L’espace est amplement suffisant pour quatre passagers, à l’avant comme à l’arrière. Les sièges avant, joliment recouverts de cuir, sont trop plats et manquent de rembourrage au niveau de l’assise. Après deux heures derrière le volant, il est temps de faire une pause.

Photo: Julien Amado

L’ergonomie a été soignée avec le siège du passager dont le dossier peut se rabattre à plat pour charger des objets longs. Le coffre, d’une contenance de 665 litres (1 421 avec la banquette arrière abaissée), peut engloutir une bonne quantité de bagages. Le seuil de chargement est un peu haut, mais cela reste acceptable.

Deux petits moteurs

Le Buick Encore GX est livrable avec deux moteurs différents. Le premier est un 3-cylindres de 1,2 litre turbocompressé développant 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Il est accouplé à une boîte à variation continue (CVT) qui actionne uniquement les roues avant.

Le second bloc est aussi un 3-cylindre turbo, mais de 1,3 litre qui délaisse la CVT au profit d’une transmission automatique à 9 rapports. Le surplus de cylindrée lui permet d’offrir plus de puissance et de couple (155 chevaux et 174 lb-pi). C’est le moteur qui était sous le capot de notre modèle d’essai.

Si l’agrément général est nettement meilleur qu'avec le 3-cylindres du Ford Escape, les performances sont correctes sans plus. Les accélérations et les reprises sont suffisantes au quotidien, d’autant plus que la transmission fait du bon travail et réussit à utiliser chaque cheval qui sort du petit moteur. Il s’est également montré très silencieux, même quand on le sollicite fortement pour se lancer sur l’autoroute ou pour dépasser.

Dernier avantage, sa consommation moyenne, annoncée à 8,5 L/100 km, a été encore moins élevée lors de notre essai (8 L/100 km). Notre parcours, majoritairement fait d’autoroutes et de routes limitées à 80 km/h l’a un peu avantagé, mais nous avons aussi emprunté des routes sinueuses en montée qui imposaient des relances fréquentes.

Bonnes capacités dynamiques

Globalement, la tenue de route du Encore GX est bonne. Sans égaler le Mazda CX-30 qui offre un toucher de route nettement supérieur, il fait tout de même bonne figure. La direction, un peu légère, est tout de même précise.

Tant que la route demeure correctement revêtue, l'Encore GX se montre à son avantage et passe d’une courbe à l’autre sans difficulté. C’est lorsque l’asphalte devient plus irrégulier que cela se gâte.

Photo: Julien Amado

Monté avec des suspensions fermes, le VUS signé Buick vous renvoie les grosses bosses dans les lombaires, le manque de rembourrage des sièges n’aidant pas vraiment dans ces conditions.

Au final, le Buick Encore GX est un VUS plutôt réussi, bien fini et agréable à conduire, tant que la route n’est pas trop défoncée. On pouvait craindre que ses performances soient trop limitées, mais cela reste tout à fait acceptable. Nous recommandons toutefois de prioriser le moteur optionnel de 1,3 litres.

En vidéo : le Buick Encore GX est-il toujours dans la course?