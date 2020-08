Le Buick Encore, une bonne voiture pour le quotidien?

J’aimerais faire l’acquisition d’un véhicule pour mes déplacements quotidiens. Je ne fais pas beaucoup de route, mais habitant en campagne, j’aimerais avoir un petit VUS pour ne pas être gênée par la neige en hiver. Qui plus est, j’aimerais plus de confort que ce que ma petite Kia Rio me procure en ce moment.

J’ai commencé à regarder pour un Buick Encore de quelques années. Est-ce que c’est un bon choix?

-------------

Bonjour Sylvie,

Vous n’êtes pas la seule à vous intéresser au Buick Encore. En fait, le véhicule est tellement populaire qu’il est en quelque sorte devenu une sous-marque chez Buick, depuis la sortie de l’Encore GX.

En ce qui concerne l’Encore, vous devez savoir quelques petites choses. Premièrement, ce qui a fait son succès, c’est sa qualité d’assemblage, et sa qualité de finition, pour un prix relativement abordable. Mais en dessous de sa robe Buick, on n’y retrouve ni plus ni moins que le Chevrolet Trax, un petit VUS plus abordable et dont les composantes mécaniques sont exactement les mêmes.

En effet, l’Encore a le même moteur que le Chevrolet Trax, un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre, développant 138 chevaux. Convenable dans la version à roues motrices avant, cette puissance semble s’évaporer sur l’Encore à quatre roues motrices, au point où les performances autoroutières sont inacceptables tant les accélérations sont lentes.

Cela dit, l’Encore demeure un petit VUS confortable et relativement luxueux. S’il vous plait, ce n’est pas un mauvais véhicule, et son historique de fiabilité ne démontre rien d’alarmant. Pour des Buick Encore d’occasion, c’est par ici!

Sinon, d’autres petits VUS intéressants sont disponibles, comme le Honda HR-V, le Nissan Qashqai, et le Hyundai Kona. Dans cette catégorie de véhicules, ce ne sont pas les choix qui manquent!

