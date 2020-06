Cette Honda S2000 presque neuve pourrait valoir très cher

Envie d’un cabriolet amusant pour l’été? La Honda S2000 est certainement une bonne option si vous ne tenez pas à mettre la main sur une voiture neuve. Par contre, elle commence à avoir de plus en plus la cote auprès des collectionneurs et vous pourriez payer beaucoup plus cher que le montant que vous avez en tête.

C’est en plein le cas de cet exemplaire 2007 affiché sur le site d’enchères Bring a Trailer. Presque neuf, son odomètre n’indique que 1 162 milles, soit 1 870 kilomètres!

Comme on peut le voir sur les images, la peinture de couleur Silverstone métallisée est encore en parfait était. Idem pour le toit souple rétractable dont le noir s’agence avec l’habitacle garni de cuir. Les jantes de 17 pouces sont d’origine, mais les pneus ont été changés pour des Hankook Ventus V12 Evo.

Photo: Bring a Trailer

Le moteur à quatre cylindres de 2,2 litres sous le capot génère 237 chevaux et un couple de 162 livres-pied avec l’aide d’une boîte manuelle à six rapports et d’un différentiel Torsen à glissement limité. Surtout, il adore se faire entendre à haut régime, la zone rouge débutant à 8 000 tours/minute. Le propriétaire a remplacé la batterie il y a deux ans et effectué une vidange d’huile en avril dernier.

Photo: Bring a Trailer

On imagine que la voiture tiendra le coup encore plusieurs années. Sinon, sachez que Honda a commencé à fabriquer de nouvelles pièces pour fêter les 20 ans de la S2000, incluant pare-chocs avant, suspension, système audio et autres.

Fait incroyable, ce n’est pas la seule Honda S2000 avec moins de 2 000 kilomètres qui se vend par l’entremise de Bring a Trailer ces temps-ci. En mai, une version Club Racer a trouvé preneur pour 76 500 $US (102 000 $CA) – un record pour une S2000 sur ce site. Croyez-vous que celle-ci puisse la battre?

