Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Honda Civic Type R

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des compactes sportives, où la passion et la loyauté des amateurs sont très présentes.

La berline et le coupé Honda Civic Si (PDSF à partir de 30 290 $) ainsi que la rugissante Civic Type R à hayon (PDSF à partir de 43 690 $) constituent selon nous le meilleur achat cette année, d’autant plus qu’elles profitent d’une série de mises à jour.

Les modèles Si de 205 chevaux font belle figure sur la route, mais le tour de force de Honda est sans contredit l’hallucinante Type R de 306 chevaux, une machine très racée conçue pour dévorer les pistes où elle fait mordre la poussière à toutes ses rivales, et ce, malgré l’absence d’un rouage intégral. Cette bombe fait preuve d’une précision chirurgicale et elle est même plus confortable dans la vie de tous les jours qu’une Subaru WRX STI.

Photo: Honda

Notre championne de l’an dernier glisse en deuxième place. La Volkswagen Golf GTI (PDSF à partir 30 845 $) a perdu cette année sa jumelle explosive, la Golf R, et elle continue de prendre de l’âge. Toutefois, elle demeure très intéressante avec son moteur à quatre cylindres turbo de 228 chevaux. Les réglages de sa suspension et sa plateforme parfaitement équilibrée se traduisent par un comportement routier fantastique. De plus, la GTI ne sacrifie rien au niveau de la polyvalence de la Golf.

Finalement, en troisième place dans le segment des compactes sportives, on retrouve les Hyundai Veloster Turbo (PDSF à partir de 27 549 $) et Veloster N (35 049 $). La première exploite un moteur turbo de 1,6 litre qui développe 201 chevaux, alors que la seconde augmente la cylindrée à 2,0 litres et la puissance à 275 chevaux. On aime beaucoup leur rapport performance/prix et leur style unique.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Honda Civic Si/Type R – 82% Volkswagen Golf GTI – 81% Hyundai Veloster Turbo/N – 80%

En vidéo: coup d'oeil sur la Honda Civic Type R