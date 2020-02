Une édition limitée pour la Honda Civic Type R 2021

Au début du mois de janvier, la Honda Civic Type R 2020 modernisée a été dévoilée dans le cadre de l’événement Tokyo Auto Salon au Japon. On apprenait alors que la voiture arrivera sur le marché nord-américain d’ici la fin de l’hiver.

Sans attendre, le constructeur se tourne déjà vers 2021 en annonçant une nouvelle édition limitée à la fois plus légère, plus rapide et plus redoutable.

Naturellement, elle reçoit les plus récentes améliorations apportées à la Type R, mais elle se distingue par sa nouvelle carrosserie Jaune Phoenix exclusive (impossible à rater) et ses jantes BBS en aluminium forgé qui réduisent le poids non suspendu de 18 livres (bonne nouvelle). Notons aussi le fini noir lustré contrastant sur le toit, les boîtiers de rétroviseurs et la prise d’air du capot, sans oublier l’écusson Civic en chrome foncé sur le hayon.

Des matériaux d’insonorisation allégés ainsi que l’élimination du cache-bagages, des conduits de chauffage arrière et de l’essuie-glace arrière (vraiment?) permettent de sauver 28 livres supplémentaires.

Si rien ne change du côté du moteur turbo de 306 chevaux ou de la boîte manuelle à six rapports, les acheteurs apprécieront sans aucun doute les amortisseurs spécialement calibrés qui optimisent la tenue de route de même que la direction révisée qui assure un meilleur contrôle et fournit une plus grande rétroaction, selon Honda.

Seulement 100 exemplaires de la Honda Civic Type R Édition limitée 2021 seront vendus au Canada. Le prix sera dévoilé à l'approche de sa mise en vente.

