Un Audi Q7 TDI de 2014 est-il fiable et suffisamment économique?

J’ai l’œil sur un Audi Q7 TDI 2014 de 118 000 km, et je me demandais si ce véhicule est fiable et suffisamment économique.

Sinon, devrais-je plutôt privilégier un Honda Pilot?

Bonjour Ghislain,

Sachez d’abord que Volkswagen et Audi relâchent actuellement des centaines de Touareg TDI et Q7 TDI sur le marché, qui ont tous été modifiés pour se conformer aux normes antipollution suite au scandale qu’on baptise le Dieselgate. Le nombre de Q7 à moteur diesel n’ira qu’en grandissant au cours des prochains mois et les prix seront assurément très attrayants, puisqu’il est évident que la demande ne sera pas aussi grande que l’offre.

Vous pourriez donc mettre la main sur un véhicule à un prix alléchant et vous permettre d’être exigeant dans votre choix. Ainsi, des modèles vendus entre 2010 et 2015 se retrouveront en très grande quantité sur le marché.

Maintenant, est-ce pertinent de se procurer un tel véhicule si l’objectif est d’économiser? Absolument pas. Parce que même si vous obtenez une moyenne combinée d’environ 9 L/100 km, vous devrez toujours débourser davantage pour le carburant diesel que pour l’essence, et considérer en plus l’entretien, trois fois plus coûteux.

Vous pourriez bien sûr vous consoler en sachant que Volkswagen applique une garantie prolongée sur ces mécaniques diesel, ce qui vous donne une certaine tranquillité d’esprit, mais considérez aussi que le coût d’entretien du Q7 est très élevé.

Chaque pièce, qu’il s’agisse du démarreur, des freins, de l’échappement et surtout, de la suspension, coûte de trois à quatre plus cher que si vous optez pour un Honda Pilot. D’ailleurs, la plupart des Q7 sont équipés d’une suspension pneumatique très efficace, mais aussi très capricieuse, qui peut facilement coûter des milliers de dollars en réparation.

Vous aurez donc compris que sur le plan financier, le Q7 TDI n’est pas aussi intéressant que le Pilot. Son comportement est certes plus intéressant, sa capacité de remorquage est plus élevée et il est clair que le niveau de finition est nettement supérieur, mais tout cela se paie très cher.

Alors, quelle est ma réponse? Si vous y allez avec votre cœur, vous pencherez peut-être pour l’Audi. Mais si vous êtes le moindrement rationnel et que le portefeuille passe avant tout, Honda est sans hésitation la meilleure solution.

