Une Honda Civic Type R transformée en bolide de rallye

La Honda Civic Type R est de loin la version la plus extrême de la populaire Civic, mais quelle serait la version extrême de la Type R? Voilà une question que sans doute personne n’avait jamais posée… jusqu’à maintenant.

Les gens de Honda au Royaume-Uni ont approché la firme Ralph Hosier Engineering pour commander un exemplaire sur mesure de leur formidable voiture sport en vue de la présenter lors d’un événement médiatique annuel au centre d’essai de Millbrook, en Angleterre.

Le résultat porte le nom de « Civic Type OveRland » et, bien que son look soit discutable, c’est le genre de bolide de rallye compact et surélevé que nous aimerions bien conduire dans les chemins enneigés de notre beau Canada ou encore dans les chauds déserts mexicains.

Photo: Ralph Hosier Engineering

La suspension a été largement modifiée et relevée de trois pouces, tandis que les roues de compétition en alliage léger de 18 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain BF Goodrich qui fournissent un autre pouce de dégagement. Comme vous pouvez le voir, les roues sont peintes en blanc pour s’agencer avec la carrosserie.

Parlant de la carrosserie, cette Civic Type R a subi une transformation esthétique importante. Les jupes latérales et le becquet avant ont été enlevés afin d’accroître la garde au sol, des ailes massives remplacent celles d’origine et de nouvelles ouvertures ont été ajoutées sur le capot et le toit, dans ce dernier cas pour acheminer de l’air frais dans l’habitacle. On retrouve à l’intérieur une cage de sécurité de même qu’un coffre retravaillé (sans hayon vitré) qui permet de transporter deux pneus de secours.

Photo: Ralph Hosier Engineering

Aucune modification ne semble avoir été apportée au moteur de 306 chevaux, par contre.

Selon Honda, la Civic Type OveRland sera complètement finalisée d’ici un mois environ. Évidemment, il n’est pas question de la produire en série, mais le patron de Ralph Hosier Engineering dit être prêt à convertir la Type R des clients qui lui en feront la demande.