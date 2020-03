Pourquoi n'a-t-on pas droit au moteur 1,5 litre turbo dans le Honda HR-V?

Au Japon, le Honda HR-V que nous connaissons est vendu sous le nom Vezel. Depuis cette année, il peut recevoir un moteur turbo de 1,5 litre qui, chez nous, est offert dans d’autres modèles Honda.

À quand ce moteur dans notre HR-V? À mon sens, ça serait un sérieux avantage au chapitre du couple et de la puissance.

Bonjour Mathieu,

Vous avez raison, le Honda HR-V manque cruellement de punch, surtout lorsqu’il est question d’un modèle avec rouage intégral. Cela dit, le moteur de 1,8 litre actuellement monté dans ce modèle a fait ses preuves, démontrant une fiabilité hors pair. On l’apprécie également pour sa faible consommation de carburant et ses coûts d’entretien minimes.

Hélas, le bilan du moteur de 1,5 litre turbocompressé dont vous faites mention n’est pas aussi reluisant. Niché sous le capot de certaines Accord et Civic mais surtout, sous celui de tous les Honda CR-V vendus au Canada, il a jusqu’ici causé bien des maux de tête aux concessionnaires. Les plaintes concernant l’essence se mélangeant à l’huile ont été importantes, et même s’il existe un bulletin de service à cet effet, il semble que le problème continue de se répéter.

Qui plus est, plusieurs propriétaires de Honda CR-V se sont plaints d’un manque de chauffage à bord de leur véhicule, causé par le moteur de 1,5 litre qui ne grimpe pas suffisamment en température. Et de ce côté, le problème n’a pas non plus été réglé. Est-ce que Honda joue la sourde oreille comme il l’a aussi fait dans le passé avec les problèmes de suspension affectant les Acura ILX, RDX, et Honda Civic? Difficile à dire. Vous l'avez compris, ce moteur n’inspire pas confiance et ne serait certainement pas un avantage pour le HR-V, même si sa puissance et son couple sont effectivement plus intéressants.

Parce que le HR-V actuel est en fin de carrière et que Honda le renouvellera sans doute d’ici peu, vous pouvez être sûr qu’il n’y aura aucun changement apporté au HR-V, vendu au Canada. Il reste maintenant à voir quelle mécanique se trouvera sous le capot de la prochaine génération du HR-V.