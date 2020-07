La Honda Civic 2022 sera lancée le printemps prochain

Photo: Honda Canada Inc.

À quand une nouvelle Honda Civic? Beaucoup d’amateurs et de consommateurs se posent la question. Après tout, c’est encore la voiture la plus vendue au pays et la génération actuelle (10e), qui date de 2016, est sur le point d’entamer sa sixième année sur le marché.

De multiples sources confirment que la prochaine Honda Civic est prévue pour l’année-modèle 2022. Selon Motor1, qui dit avoir obtenu des informations officielles de la part de la compagnie, elle arrivera dans un peu moins d’un an, soit vers la fin du printemps 2021.

La gamme comprendra alors les berlines Civic et Civic Si de même que la Civic à hayon. Tel que révélé un peu plus tôt, la Civic Coupé sera éliminée après 2020, en même temps que la sous-compacte Fit.

Par ailleurs, à la suite de la fermeture l’an prochain de l’usine de Swindon, en Angleterre, Honda déménagera la production de sa compacte à cinq portes aux États-Unis, plus précisément à l’usine de Greensburg, en Indiana.

Photo: Honda

Ayant reçu diverses mises à jour esthétiques et technologiques pour 2019 et 2020, la Honda Civic reviendra sans véritables changements pour 2021.

L’année-modèle 2022 marquera aussi le début d’un HR-V de nouvelle génération.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tous les futurs développements.

