Voici à quoi pourrait ressembler la Honda Civic 2022

Tout laisse croire que la prochaine génération de la populaire Honda Civic sera dévoilée au printemps 2021. Mais à quoi va-t-elle ressembler? Sera-t-elle très différente du modèle actuel?

Il y a quelque temps, des photographes espions ont pris des images de ce qui semblait être la nouvelle Civic Type R sous un épais camouflage.

Aujourd’hui, c’est encore mieux, car nous avons des maquettes provenant d’une demande de brevet. Publiées par le site CivicXI.com, elles montreraient le design de la Honda Civic 2022 en format à hayon.

Selon Autoblog, ces nouvelles illustrations sont authentiques puisqu’elles correspondent étroitement avec les photos de la voiture camouflée.

La Civic donne l’impression de s’allonger et de s’aplatir tout en adoptant des phares et des feux arrière redessinés, ces derniers étant unis par une banque de lumière. Le devant s’apparente plus à celui de la berline Accord, tandis que le derrière est plus épuré et moins anguleux. Les ailes sont moins musclées et la calandre, plus discrète.

Si vous voulez notre avis, cette Civic paraît manquer de relief et de caractère. Il faut dire que les designers de Honda ont été accusés d’y être allés un peu trop fort en concevant la 10e génération. Cherchent-ils à jouer davantage la carte de la prudence cette fois?

En même temps, la compagnie peut vouloir « raffiner » la Civic en lui donnant un look plus haut de gamme à la manière de la plus récente Mazda3. Mais bon, ça reste un premier coup d’œil et le résultat final pourrait changer notre perception.

Par ailleurs, la Honda Civic 2022 risque de s’américaniser encore plus étant donné que toutes les versions seront produites sur notre continent, incluant la Civic à hayon qui déménage du Royaume-Uni aux États-Unis. Attendez-vous à un habitacle plus spacieux et plus confortable avec une intégration plus poussée des technologies modernes.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto afin de ne rien manquer au sujet de la nouvelle Civic!

En vidéo : Honda Civic 2020 vs Toyota Corolla 2020