Internet s’amuse avec la future Honda Civic 2022

Il y a quelques jours, nous vous avons montré à quoi va ressembler la Honda Civic 2022 de nouvelle (11e) génération, qui sera dévoilée le printemps prochain et commercialisée plus tard dans l’année selon toute vraisemblance.

En fait, il s’agissait de maquettes provenant d’une demande de brevet de Honda qui ont été partagées sur le site CivicXI.com. Il n’en fallait pas plus pour que des artistes imaginent le résultat final et nous donnent un aperçu encore plus éloquent.

Les illustrations que vous voyez ici sont l’œuvre d’un designer du nom de Kleber Silva, qui s’est quand même permis certaines libertés par rapport aux maquettes en question. On voit bien le devant qui s’éloigne de la Civic actuelle et qui se rapproche davantage de l’Accord. La silhouette est plus épurée et la voiture dans l’ensemble paraît afficher un look plus haut de gamme, mais elle perd aussi une partie de son caractère, notamment sur les flancs et à l’arrière.

Photo: Kleber Silva

Silva a également reproduit la Civic Si en lui conférant bien sûr des prises d’air plus proéminentes à l’avant, un aileron et un diffuseur à l’arrière et des jantes d’allure plus sportive sur les côtés, sans oublier un emblème « Si » sur la calandre. Il a même remplacé les deux sorties d’échappement par une seule de plus grande dimension montée au centre.

Photo: Kleber Silva

Rappelons en passant que Honda abandonne la Civic Coupé, donc les amateurs de voitures compactes sportives devront se contenter de la version Si en format berline.

Qu’en est-il de la puissante et redoutable Civic Type R? Le site CivicXI.com s’est amusé à son tour avec les maquettes pour nous offrir le bolide ci-dessous, orné de plusieurs garnitures rouges comme les étriers de freins et la ligne qui accentuent les pare-chocs.

Un aileron massif et des ouvertures derrière les roues avant sont toujours de mise, mais les phares et les feux arrière sont un peu plus sobres. Par contre, quatre sorties d’échappement au lieu de trois, c’est encore mieux, n’est-ce pas?

À quel point la véritable Honda Civic 2022 et ses différentes versions seront-elles fidèles à ces images? On est bien curieux de le découvrir!

En vidéo : Honda Civic 2020 vs Toyota Corolla 2020