Photo: Hyundai

Comme vous le savez, de plus en plus de petites voitures quittent le marché canadien. Pour les consommateurs qui recherchent un modèle neuf à prix très abordable, c’est une mauvaise nouvelle.

Allez-vous vous tourner vers un véhicule plus spacieux et plus dispendieux comme ces nombreux VUS et multisegments ou choisirez-vous plutôt de magasiner du côté de l’usagé?

Avant de prendre votre décision, laissez Le Guide de l’auto vous montrer tous les véhicules neufs à moins de 20 000 $ qui resteront après 2020…