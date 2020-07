Des modèles Honda tout-terrain bientôt sur le marché?

Le lancement du tout nouveau Ford Bronco 2021 il y a quelques jours n’est pas juste une attaque directe envers le Jeep Wrangler et un exemple de ce que le Chevrolet Blazer aurait pu devenir. C’est le sujet le plus chaud dans l’industrie automobile et parmi les amateurs, si bien qu’on se demande : qui viendra répliquer en premier?

Pourrait-il s’agir de… Honda?

Ça semble un peu fou d’y penser, et peut-être que ce n’est rien de majeur, mais toujours est-il que le constructeur américain vient de déposer une demande aux États-Unis pour faire enregistrer le nom « Trailsport ». Cette demande s’applique à des «[a]utomobiles et pièces d’automobiles », indiquant que Honda songerait à lancer un ou plusieurs véhicules conçus pour les sentiers et autres conditions hors route.

Photo: Honda

On gagerait sur des versions plus hardcore des modèles existants plutôt que sur de tout nouveaux produits. Ainsi, le Honda Passport, qui est sans contredit le véhicule le plus aventureux au sein de la gamme en ce moment, pourrait l’être encore plus en version Trailsport. Des plaques de protection en dessous, de gros pneus tout-terrain, des moulures additionnelles, une suspension renforcée… vous voyez le genre.

La camionnette Ridgeline, qui repose sur la même plateforme, apparaît comme un candidat idéal également. Mais est-ce que Honda la pousserait au point de rivaliser avec les Jeep Gladiator, Chevrolet Colorado ZR2 et Toyota Tacoma TRD Pro? La marche est quand même haute.

Si le traitement Trailsport n’est pas trop extrême, on pourrait même envisager un Honda Pilot ou CR-V à vocation tout-terrain. Ça vous intéresse? Espérons avoir plus de détails prochainement.

En vidéo: le Honda Passport mis à l'essai