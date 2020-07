Photo: Honda

La première moitié de l’année 2020 vient de se terminer et l’industrie automobile au grand complet se croise les doigts pour ne plus revivre ce cauchemar qu’a entraîné la pandémie de COVID-19.

Au cours de la période, il s’est vendu 648 487 véhicules légers neufs au Canada, une baisse drastique de 34,1% par rapport à 2019.

Cela dit, il est toujours intéressant de voir les modèles qui ont le mieux performé. Voici donc le top 10 des voitures les plus vendues au Canada au cours des six premiers mois de 2020. Revenez-nous dans quelques jours pour le palmarès des VUS et des camions les plus populaires.