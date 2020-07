En studio : la Volkswagen Jetta GLI, une grande oubliée

Une vieille Jetta vendue plus de 45 000 $

Les Volkswagen Rabbit GTI des années ’80 ont la cote et elles ont tendance à devenir de moins en moins accessibles. Jusqu’à présent, on ne pouvait observer la même tendance avec la Jetta et sa déclinaison sportive. Or, la vente, ces derniers jours, d’une GLI 1989 pourrait nous indiquer que …