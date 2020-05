Honda Civic 2020 et Toyota Corolla 2020 : comparons les chiffres

Parmi les voitures compactes les plus appréciées des Québécois figurent deux modèles qui se livrent une bataille sans merci depuis des décennies : la Honda Civic et la Toyota Corolla.

Bien connus des automobilistes, ces deux modèles ont beaucoup évolué au fil des années et sont désormais déclinés en une multitude de variantes. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications de ces deux véhicules populaires pour l’année-modèle 2020. Voici ce qui en est ressorti.

Espace: avantage Honda Civic

Si vous êtes à la recherche d’un modèle spacieux, il y a de fortes chances que vous décidiez de vous tourner vers une variante à hayon. Et ça tombe bien, puisque la Civic et la Corolla proposent toutes deux une telle alternative.

Dans le coffre, c’est la Honda Civic qui l’emporte haut la main avec un espace de chargement de 728 litres, contre seulement 504 litres pour la Toyota Corolla.

La Honda Civic propose également un meilleur dégagement pour les jambes que la Corolla, autant pour les passagers arrière que ceux qui s’installent à l’avant.

Photo: Honda

Sécurité: égalité

Pour l’année-modèle 2020, la Honda Civic et la Toyota Corolla reçoivent toutes deux la mention « Top Safety Pick » de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

En plus d’avoir bien répondu aux nombreux tests de collision, les deux compactes intègrent plusieurs technologies d’aide à la conduite.

Puissance: avantage Honda Civic

Les amateurs de performance trouveront assurément leur compte chez Honda. Avec ses variantes SI et Type R, la Civic fait nettement mieux que la Corolla à ce chapitre. Avec la Type R, on a droit à une mécanique complètement démentielle de 306 chevaux qui transforme la Civic en véritable voiture de course!

Même chose pour ce qui est des mécaniques de base, la Civic a l’avantage avec une écurie de 158 chevaux, contre 139 pour la Toyota Corolla.

Photo: Caleb Gingras

Consommation: avantage Toyota Corolla

La Toyota Corolla offre désormais une variante hybride qui lui permet de consommer nettement moins de carburant que la Honda Civic. Avec une consommation combinée ville/route de 4,5 L/100 km, la Toyota Corolla Hybride est le modèle à adopter si la consommation de carburant fait partie de vos priorités.

Même en omettant cette variante hybride, la Corolla équipée d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres fait mieux que la Civic dotée d’une mécanique de même gabarit. (6,7 c. 7,1 L/100 km).

Photo: Toyota

Émissions polluantes: avantage Toyota Corolla

La présence d’une version hybride dans l’alignement de la Toyota Corolla lui permet de se démarquer en matière d’émissions polluantes. Avec des émissions de 106 grammes de CO₂ par kilomètres, la Corolla Hybride est l’option à choisir si vous désirez un modèle avec une faible empreinte environnementale.

Cela dit, la Corolla n’a pas besoin de sa variante hybride pour battre la Civic à ce chapitre. Son moteur de 2,0 L émet 158 g/km de CO₂ alors que celui de la Civic en émet 164 g/km.

Prix: égalité

Avec une liste de prix presque identique et des taux de financement eux aussi très similaires, il est impossible de départager clairement un gagnant de ce côté. Prenez le temps de consulter les offres en vigueur chez les concessionnaires afin de vous faire une bonne idée à ce sujet.

