En studio : quelle est la valeur de revente d'une Honda Fit 2014?

Véhicules d’occasion pour étudiant : quelques suggestions

Pour un étudiant, l’achat d’une première voiture est une étape importante. Afin d’éviter de passer plus de temps au garage que sur les bancs d’école, il faut d’abord penser fiabilité et solidité. La question du budget arrive inévitablement ensuite : trouver un modèle abordable, avec la plus faible consommation possible …