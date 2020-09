Cette rare Honda Civic familiale à vendre vous rendra nostalgique

À une époque où les station wagons étaient plus populaires auprès des consommateurs, Honda proposait une version familiale de sa Civic. Et voici votre chance de mettre la main sur une des rares survivantes.

Sur Kijiji à Calgary est affichée une rare Honda Civic 1985 à cinq portes.

Son propriétaire n’en demande pas moins de 15 000 $.

Photo: Kijiji

Quand on lit la description et qu’on jette un coup d’œil aux photos, on remarque que la voiture semble dans un état immaculé, et ce, autant en ce qui concerne la carrosserie que la cage-moteur ou l’habitacle. On y lit d’ailleurs qu’elle « fonctionne et roule comme une neuve en 1985 ».

Son odomètre n’affiche que 72 560. Son petit moteur à quatre cylindres est jumelé à une transmission automatique.

Comme le laisse croire l’autocollant sur son hayon, elle provient du concessionnaire Honda de Okotoks en Alberta.

