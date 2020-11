Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Kia Rio

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

La catégorie des sous-compactes a été désertée par beaucoup de constructeurs ces derniers mois. Les derniers en date étant Hyundai et Honda, qui ont retiré l’Accent et la Fit du marché.

Et comme en 2020, c’est la Kia Rio qui se place à la première place de notre classement. L’auto était déjà une des meilleures sous-compactes du marché, et continue donc logiquement de faire la course en tête.

Suffisamment performante et proposant une bonne tenue de route, la Rio se distingue également par son bon espace intérieur considérant son format réduit. Il est toutefois important de noter que la version berline est retirée du marché pour l’année-modèle 2021. Si la voiture vous intéresse, vous n'aurez pas d'autre choix que d'opter pour un modèle à hayon.

Photo: Kia

La deuxième place revient à la Chevrolet Spark, qui poursuit l’aventure en 2021, et mise avant tout sur son prix plancher et sa connectivité pour séduire.

Enfin, la troisième marche du podium est occupée par la Mitsubishi Mirage. Un classement qui s’explique surtout par l’absence d’autres modèles dans cette catégorie où les véhicules deviennent rares. Il est important de noter que nous n’avions pas encore pris le volant de la Nissan Versa au moment des délibérations, ce qui pourrait modifier le classement dans les années à venir.