Honda Civic 2022 : comment se réinventer quand on est au sommet

Voir la Civic décrocher le titre de voiture la plus vendue au Canada pendant 23 années consécutives est une source de grande fierté chez Honda. Or, quand vient le temps de se réinventer une fois de plus, la tâche est d’autant plus ardue lorsqu’on est au sommet.

D'une part, créer quelque chose d’extraordinairement novateur pourrait compromettre la clientèle existante, et de l’autre, être un peu trop prudent et conservateur pourrait faire perdre l’avance sur les rivaux. Combinez cela avec le fait que la concurrence vient de tous les côtés ces jours-ci dans l'industrie automobile, de la part d'autres constructeurs automobiles, mais aussi de l'intérieur de la marque même avec les multisegments notamment.

En résumé, la Civic de 11e génération reçoit un nouveau design, quelques chevaux de plus et de nouvelles technologies, le tout avec, Honda l’espère bien, assez de potentiel pour conserver la pole.

En marge du dévoilement de la Civic 2022, Le Guide de l’auto s’est entretenu avec Hayato Mori, vice-président adjoint chez Honda Canada. Voici ce qui est ressorti de cette conversation.

Nouveau design, avec quelques chevaux en plus

Tout œil vigilant a remarqué que la nouvelle Civic a gagné en maturité. Mais la populaire compacte fait également un clin d'œil aux générations passées avec un look plus classique que la génération sortante, qui arborait quant à elle une gueule plus racée.

« En effet, la Honda Civic 2022 emprunte des traits aux générations précédentes. Elle me rappelle la Civic du début des années 90. Alors que la 10e génération était considérée comme plus extrême par certains, cette nouvelle Civic est plus sophistiquée », estime Hayato Mori.

Sous sa carrosserie, la nouvelle Civic a également reçu des modifications au châssis avec une meilleure rigidité globale, la rendant plus solide et capable de résister aux collisions, comme les impacts obliques notoirement brutaux et étonnamment communs sur nos routes.

Cette rigidité supplémentaire devrait également profiter à la dynamique de conduite, ce qui rendra la Civic logiquement plus habile et maniable. Une pierre, deux coups!

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre de la Civic a gagné en puissance et en couple, développant dorénavant à 180 chevaux et 177 lb-pi, soit une augmentation de 6 chevaux et 15 lb-pi comparativement à la génération précédente.

Hayato Mori stipule également que la transmission à variation continue a été recalibrée pour fournir de meilleures accélérations, notamment lorsqu’elle est jumelée au moteur quatre cylindres 2,0 litres de série.

Photo: Honda

Et les fans de performance, eux?

Il faut le mentionner, le modèle Touring qui abrite le moteur plus puissant de cette génération n'est pas particulièrement convoité par les passionnés de performances. Dans une réalité automobile où la polyvalence et l'économie de carburant prévalent souvent sur la dynamique, les puristes - qui ne peuvent pas nécessairement se permettre une Type R toute neuve - se sentent parfois mis de côté.

Cependant, Hayato Mori a réitéré que la nouvelle génération Civic, notamment avec les nouveaux modèles cinq portes et Si, répondra aux amateurs de sensations fortes comme elle l'a toujours fait.

« Avec une boîte de vitesses manuelle livrable dans la Civic 5 portes, et comme seule option dans la Si, je pense que les amateurs de conduite sportive seront enthousiasmés par le volet performance de la Civic 2022. »

Photo: Honda

Quel avenir pour la Civic?

« Nous savons que les conducteurs canadiens sont enclins à opter pour ce qui est pratique - ils veulent un véhicule qui s'adapte à leur style de vie, et la Civic s’adapte avec brio», a déclaré Hayato Mori lorsqu'on lui a demandé pourquoi la Civic était si populaire au Canada.

Mais les multisegments comme le CR-V sont fondamentalement le symbole de l'aspect pratique, et bien que la question sur l'avenir de la voiture ait été posée, examinée et débattue encore et encore au cours des dernières années dans l'industrie, demander l’opinion d'un constructeur est toujours enrichissant.

« Je pense qu'il n'y aura jamais de moment où il n'y aura plus de voitures. Les VUS ne sont pas pour tout le monde. Pour les conducteurs qui veulent le meilleur rapport prix/polyvalence/agrément, la voiture demeure imbattable. La position de conduite basse et le centre de gravité sont excellents pour la maniabilité, et la configuration de la Civic fait d’elle un environnement spacieux pour les passagers et le chargement », conclut-il.

Photo: Honda

Que se passe-t-il dans le département électrique?

Terminer un entretien par une question sur le « futur électrique » est devenu monnaie courante pour nous ces dernières années. Sauf si l’entrevue porte sur un véhicule électrique, bien sûr!

Honda demeure silencieux sur l’avenir électrique de la Civic, comme pour tous les autres véhicules dans son catalogue, d’ailleurs.

Les passionnés sont toujours un peu inquiets du sort de la dynamique de conduite et de la façon dont les modèles connus pour leurs caractéristiques sportives pourraient perdre une partie de leur « engagement» en passant vers l’électrification.

Quoique prudent dans ses propos, Hayato Mori s'est fait quelque peu rassurant sur la question. «Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour voir un véhicule entièrement électrique de marque Honda au Canada. Par contre, tout véhicule fabriqué par Honda, qu'il soit propulsé par un moteur à combustion interne, électrique ou hybride, aura toujours des caractéristiques Honda. Et nos clients s’attendent à profiter de ces qualités uniques. »

En vidéo : voyez la présentation officielle de la Honda Civic 2022 (en anglais)