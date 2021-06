La nouvelle Honda Civic à hayon arrive bientôt

Après avoir dévoilé la berline Civic 2022 de nouvelle génération à la fin avril, Honda s’apprête à nous montrer la version à hayon. La première mondiale aura lieu en effet le 23 juin, donc dans moins de deux semaines, via la chaîne YouTube Honda Stage.

Pour nous tenir en haleine, le constructeur vient de partager une image sombre qui laisse entrevoir la voiture de profil.

Reprenant l’essentiel du design et plusieurs caractéristiques de la Civic à quatre portes qu’on a récemment découverte et qui arrivera chez les concessionnaires cet été, le modèle à hayon promet une polyvalence encore plus grande que son prédécesseur, au dire de Honda.

Photo: Honda

De même, le moteur turbocompressé de 1,5 litre sera de retour, mais reste à voir si sa puissance sera augmentée. Contrairement à la berline, il n’y aura pas juste une boîte de vitesses à variation continue. La manuelle à six rapports demeure au menu pour ceux qui veulent s’amuser davantage en conduisant.

Est-ce que Honda en profitera pour dévoiler en même temps la redoutable Civic Type R? Gageons que non, question de faire durer encore plus le suspense et l’engouement.

La Civic à hayon 2022 sera produite pour la première fois en Amérique, plus précisément en Indiana, et apparaîtra dans les salles d’exposition à compter de l’automne. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

