Ontario : la production de la Honda Civic 2022 est entamée

La Honda Civic est la voiture la plus vendue au Canada depuis 23 années consécutives et l’arrivée de la 11e génération pour 2022, dévoilée il y a quelques jours, est très attendue par les consommateurs québécois.

Aujourd’hui, la compagnie annonce que la production a officiellement débuté à son usine d’Alliston, en Ontario. Les premiers exemplaires arriveront chez les concessionnaires cet été.

Rappelons que la berline Civic est fabriquée chez nous sans interruption depuis 33 ans, soit plus longtemps que toute autre usine Honda dans le monde qui produit actuellement des Civic.

Quant à la Civic à hayon, dont le nouveau modèle sera présenté d’ici quelques mois, la production déménage du Royaume-Uni à l’usine de Greensburg, en Indiana.

Tout comme pour la génération précédente, Honda s’attend à ce que la nouvelle Civic attire beaucoup les premiers acheteurs, les jeunes (milléniaux et génération Z) et les clients multiculturels. Paradoxalement, son design est plus mature et conservateur que l’ancien, tandis que les prix ont considérablement augmenté. Alors que la Civic 2016 la moins chère coûtait à peine plus de 16 000 $, la berline Civic 2022 devrait débuter à environ 24 000 $.

Photo: Honda

Honda annoncera les prix exacts d’ici sa mise en vente cet été, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir.

Photo: Honda

Quelques faits sur la production de la Civic 2022 :

Grâce à l’utilisation intensive d’adhésifs structurels, Honda a créé la carrosserie la plus rigide jamais vue pour la Civic;

La Civic est dotée pour la première fois d’un toit brasé au laser, un processus qui joint le toit aux panneaux latéraux de la carrosserie pour une apparence extérieure sans joints et une carrosserie encore plus solide;

Pour la première fois, de la mousse pulvérisée se retrouve dans les parties creuses de la structure de la carrosserie, ce qui donne la Civic la plus silencieuse de l’histoire;

L’utilisation intensive d’aluminium, y compris un capot en aluminium (une autre première sur la berline Civic), contribue à améliorer le rendement énergétique;

La nouvelle surface souple et sans joint de la planche de bord a nécessité un tout nouveau processus de production, mais le résultat est un décor moins encombré et distrayant;

Honda Canada fabrique aussi le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 158 chevaux. Quant au moteur à quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui génère maintenant 180 chevaux, il provient de l’usine d’Anna, en Ohio.

