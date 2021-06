La Honda Civic 2022 est en vente et voici ses prix

La toute nouvelle berline Honda Civic 2022 est maintenant en vente chez les concessionnaires canadiens. Si vous n’avez pas encore lu nos premières impressions de conduite, c'est par ici!

Ici, il est question des prix et des détails concernant l’équipement de ce qui risque d’être la voiture la plus vendue au pays pour une 24e année consécutive.

De moins en moins abordable

En raison de l’abandon de la boîte manuelle et de la version de base DX pour 2021, la berline Civic avait connu une bonne hausse de prix. La tendance se poursuit inévitablement avec l’entrée en scène de la 11e génération, qui débute à 24 465 $ en version LX sans compter les frais de transport et de préparation de 1 700 $.

L’équipement de série comprend des phares à DEL, des roues de 16 pouces malheureusement en acier, un écran central tactile de sept pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, un bouton de démarrage, un démarreur à distance, un climatiseur automatique et des sièges avant chauffants. Le moteur atmosphérique de 2,0 litres génère toujours 158 chevaux et 138 livres-pied de couple via une boîte de vitesses à variation continue.

La série de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite Honda Sensing se retrouve également dans toutes les berlines Civic 2022, ce qui est une bonne nouvelle. L’assistance en cas de congestion routière ainsi qu’une alerte d’occupants arrière et de ceintures arrière sont aussi incluses.

Photo: Honda

Les versions plus intéressantes

Beaucoup plus de consommateurs vont opter pour la Civic EX, offerte à partir de 26 765 $. Celle-ci ajoute des roues en alliage de 16 pouces, un toit ouvrant, un volant chauffant, un climatiseur à deux zones et deux ports USB supplémentaires pour un total de trois.

Ensuite, il y a la Civic Sport à 27 865 $. Plus stylée, elle adopte des jantes de 18 pouces chaussées de pneus à profil surbaissé, diverses garnitures noires et un embout d’échappement chrome. À l’intérieur, attendez-vous à des pédales sport en aluminium, des sièges revêtus de tissu et de similicuir ainsi qu’un nouveau mode Sport avec palettes au volant.

Photo: Honda

Finalement, la Civic haut de gamme demeure la version Touring, qui franchit la barre des 30 000 $ pour atteindre exactement 30 265 $. C’est la plus technologique avec son nouvel écran tactile de neuf pouces comprenant la navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la première chaîne audio Bose dans l’histoire de la Civic (12 haut-parleurs), une instrumentation numérique et personnalisable de 10,2 pouces ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière.

Autre première : grâce à l’ajout de huit capteurs de sonar, la Civic Touring dispose d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d’un système de prévention des faux départs vers l’avant et l’arrière.

Rappelons que la nouvelle Honda Civic à hayon 2022 sera quant à elle dévoilée le 23 juin, avec une boîte manuelle en prime. Les sportives versions Si et Type R suivront plus tard.

En vidéo : Tour d'horizon de la berline Honda Civic 2022