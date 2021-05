Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Ford Mustang

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les voitures sportives font partie des véhicules les plus désirables de la production.

À la première place, on retrouve la Ford Mustang, modèle emblématique de Ford dont le succès ne se dément pas depuis les années 1960. Disponible en coupé ou en cabriolet, la Mustang peut également recevoir une grande variété de motorisations, du 4 cylindres turbo de 2,3 litres jusqu’au V8 5,2 litres de la redoutable Shelby GT500.

Photo: Ford

Suffisamment performant, mais pas vraiment enthousiasmant, le petit bloc EcoBoost de 2,3 litres n’offre pas le même agrément que les moteurs V8, qui sont tous très plaisants.

Misant sur la nostalgie, Ford a décidé de ressusciter l’appellation Mach 1 pour l’année-modèle 2021. Dotée d’un moteur un peu plus puissant, d’une boîte manuelle et d’une partie avant spécifique, elle se positionne entre la GT classique et la GT500, la version la plus haut de gamme.

Photo: Ford

Les finalistes

La deuxième marche du podium revient à la Mazda MX-5. Disponible en deux versions, cabriolet à toit souple ou « RF » à toit targa, la petite japonaise poursuit la mission débutée par le premier modèle en 1989. Légère, performante et très agile, elle se montre efficace sans maltraiter ses occupants. Fort de 181 chevaux, son 4 cylindres de 2 litres se montre en plus très économique en carburant. C’est aussi une des sportives qui distille le plus de plaisir de conduite à des vitesses raisonnables.

Photo: Mazda

Enfin, c’est la Toyota Supra qui occupe la troisième position de notre classement. Basé sur la BMW Z4, le coupé japonais a gagné un nouveau moteur 2 litres turbocompressé (255 ch) en 2021. Le 6 cylindres de 3 litres, revu cette année, gagne en puissance et culmine désormais à 382 chevaux.

Photo: Toyota

Performante et plaisante à conduire, cette nouvelle Supra met en avant sa tenue de route efficace et sa direction précise. Dommage que la visibilité soit aussi limitée et que l’habitacle très sombre renforce cette sensation d’enfermement.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l’auto 2021 dans toutes les catégories, c’est par ici!