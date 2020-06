Ford Mustang Mach 1 2021 : un nom légendaire renait

Une légende est de retour dans la famille Mustang pour l’année-modèle 2021. La Mustang Mach 1 reprend sa place en se positionnant au-dessus du modèle GT, mais en-dessous des variantes Shelby GT350 et Shelby GT500.

D’abord apparue sur la Mustang à la fin des années 60, la Mach 1 a un long héritage chez Ford. Au fil des générations du modèle, cette version est apparue à plusieurs reprises, mais cela faisait maintenant plus de 15 ans qu’on n’y avait pas eu droit.

Pour 2021, la Mustang Mach 1 revient donc en force avec sous son capot un moteur V8 de 5,0 litres développant 480 chevaux et 420 livres-pied de couple. On a donc affaire à un bolide légèrement plus puissant que la Mustang GT équipée du même bloc moteur. Mais la différence ne s’arrête pas là.

La performance avant tout

« Avec la Mach 1, nous atteignons l’apogée du moteur de 5,0 litres », assure Tom Barnes, directeur de l’ingénierie pour la Ford Mustang, en entrevue avec Le Guide de l’auto. Selon lui, la nouvelle Mach 1 se démarquera de la Mustang GT non seulement par une hausse de puissance de 20 chevaux, mais surtout par des modifications marquées à la suspension et au système de freinage. « C’est une super machine à conduire », assure Tom Barnes, ajoutant que la sonorité du système d’échappement a également été repensée pour offrir quelque chose de «plus brutal ».

Question de la rendre plus performante sur la piste, les ingénieurs de Ford ont travaillé à améliorer le système de refroidissement du moteur de la Mach 1. Le constructeur souligne d’ailleurs que certaines composantes ont été empruntées à la puissante Shelby GT350, comme le collecteur d’admission et le refroidisseur d’huile à moteur. On réussit ainsi à augmenter de 50% la capacité de refroidissement de l’huile moteur par rapport à une Mustang GT.

Les rapports de démultiplication des deux transmissions offertes ont également été révisés, autant pour la manuelle à six vitesses que pour l’automatique à 10 rapports.

Photo: Ford

Un style qui se démarque

Côté look, la Mustang Mach 1 mise sur la nostalgie en ajoutant deux cercles dans la calandre, un joli clin d’œil aux variantes des années 60 et 70 qui intégraient des phares supplémentaires.

Les amoureux de la Mach 1 seront également heureux de retrouver le fameux écusson « Mach 1» sur les flancs du véhicule. Contrairement aux anciennes Mach 1, cette nouvelle mouture ne propose toutefois pas de fente d’aération sur le capot. « La Mach 1 mise sur la performance et nous n’avons pas besoin de cela », s’est contenté de commenter Tom Barnes. Le capot demeure donc similaire à celui de la Mustang GT, mais on a tout de même pris soin d’ajouter une bande colorée pour un peu plus de dynamisme. Reste que certains puristes risquent d’être un peu déçus.

Photo: Ford

La Mach 1 2021 sera livrée de série avec des jantes en alliage de 19 pouces, qu’on peut élargir en optant pour l’ensemble optionnel «Handling Package ». Exclusif aux modèles équipés d’une boîte manuelle, cet ensemble intègre certains éléments de la Shelby GT500 pour un aérodynamisme et une force d’appui améliorés.

Les acheteurs pourront également opter pour l’ensemble « Appearance Package», lequel donnera droit à des couleurs exclusives comme le « Fighter Jet Grey » ainsi qu’une bande de couleur orange sur le capot.

Une voiture à production limitée

Sans avancer de chiffres, Ford précise que la Mustang Mach 1 2021 sera construite en un nombre limité. Toutes les unités auront leur propre numéro bien en vue sur une plaque de métal intégrée dans l’habitacle.

Photo: Ford

Cette stratégie rappelle drôlement celle utilisée pour la dernière génération de la Mustang Bullitt, qui a été lancée en 2019 et qui ne sera vraisemblablement pas de retour en 2021. La puissance du V8 de la Mach 1 est d’ailleurs identique à celle de la Bullitt, qui était elle aussi produite en un nombre limité d’exemplaires.

Quoiqu’il en soit, la Mustang Mach 1 promet une maniabilité et des performances sur circuit améliorées. Et surtout, elle marque le retour d’un nom au riche héritage dans l’histoire de la Mustang.

La Ford Mustang Mach 1 2021 arrivera chez les concessionnaires du Québec au printemps prochain. Son prix n’a pas encore été annoncé.

