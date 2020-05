Confirmé : la Ford Mustang Mach 1 revient pour 2021!

Excellente nouvelle pour les amateurs de la Ford Mustang : le retour de la légendaire Mach 1, qui faisait l’objet de plus en plus de rumeurs depuis l’automne dernier, est maintenant confirmé pour l’année-modèle 2021.

Il s’agira d’une édition spéciale en remplacement de la Bullitt, une coche au-dessus de la Mustang GT. Une belle façon d'apaiser les puristes qui ont du mal à digérer le nouveau multisegment Mustang Mach-E.

« La Mach 1 occupe une place particulière dans l’histoire de la Mustang, et il est temps que cette voiture de série limitée revendique la première place de notre gamme de performance de Mustang V8 de 5 litres et récompense nos plus fervents amateurs de Mustang qui exigent ce degré supérieur de puissance et de précision dignes d’une pièce de collection, déclare Dave Pericak, directeur de Ford Icons. Tout comme l’originale, la toute nouvelle Mustang Mach 1 sera fidèle à son héritage, présentant non seulement une superbe apparence, mais offrant aussi les meilleures performances sur piste de tous les temps parmi les Mustang à moteur de 5 litres. »

Rappelons que la Mustang Mach 1 a fait ses débuts pour l’année-modèle 1969 en tant que version plus poussée, plus rapide et plus maniable de la Mustang GT. En même temps, elle se voulait plus abordable que les Mustang Boss et Shelby.

La production s’est conclue au terme de l’année 1978, mais Ford l’a relancée brièvement en 2003-2004 pour le chant du cygne de la quatrième génération de la Mustang.

Photo: Ford

Bien que la compagnie ait confirmé un second retour pour 2021, elle n’a fourni aucun détail technique ni mentionné une date de lancement (qui devrait être en juin). Tout ce que nous avons pour l’instant, ce sont ces trois photos d’un modèle partiellement camouflé à l’essai sur la piste.

L’actuelle Bullitt développant 480 chevaux, il est raisonnable de s’attendre à quelque chose qui frôle le chiffre magique de 500.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer sur la nouvelle Ford Mustang Mach 1 2021!

