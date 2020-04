Ford éliminerait la Mustang Shelby GT350 au profit de la Mach 1

Après avoir reçu quelques améliorations pour 2020, la Ford Mustang Shelby GT350 serait sur le point d’être éliminée, selon ce que rapporte le site Ford Authority, qui cite des sources bien au fait des futurs plans de la compagnie.

Cela inclut à la fois la GT350 de base et la GT350R plus axée sur la piste. Sans avancer de date, leur abandon se ferait dans un « futur rapproché ».

Ces deux Mustang de haute performance renferment un V8 de 5,2 litres qui génère 526 chevaux et 429 livres-pied de couple via une boîte manuelle à six rapports. Elles se vendent respectivement à partir de 76 425 $ et 92 420 $.

Photo: Ford

Dans le cas de la seconde, c’est à peine moins cher que la toute puissante Shelby GT500 2020 (94 675 $), dont le V8 suralimenté de 5,2 litres produit 760 chevaux et 625 livres-pied de couple par l’entremise d’une boîte à double embrayage à sept rapports. Le son n’est pas le même et aucune version manuelle n’est offerte, mais le gain de performance est considérable.

Ford n’a pas encore confirmé la nouvelle, bien sûr. Des recherches par numéro d’identification de véhicule (NIV) transmises sur les forums Mustang6G et Mach-E Club arrivent toutefois à un constat similaire.

La bonne nouvelle, c’est que selon les mêmes informations, le retour de la Mustang Mach 1 ne serait plus juste une rumeur.

Celle-ci viendrait dès l’an prochain se placer au-dessus de la Mustang GT en remplacement de l’édition spéciale Bullitt. Son V8 développerait environ 480 chevaux, peut-être même plus, justifiant ainsi le retrait de la GT350.

Il faut rappeler que Ford nous a promis une nouvelle gamme de modèles centrée autour de la Mustang, donc l’avenir du fameux coupé sport n’est pas remis en question. Vous connaissez déjà le multisegment électrique Mustang Mach-E. Le prochain ajout risque fort d’être la Mustang Mach 1.

En vidéo : La Mustang Shelby GT350 à l'essai