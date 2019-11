Mazda MX-5 ou Ford Mustang GT?

Je possède une Mazda Miata 1996 depuis cinq ans et il est temps de changer. J’ai adoré ma Miata, mais j’aimerais avoir plus de puissance. J’hésite entre une Mazda MX-5 GS-P 2019 et une Ford Mustang GT 2019. Je n’ai eu que des mauvaises surprises avec des autos américaines dans le passé, ce qui me fait un peu peur. Mais je trouve intéressant d’avoir un V8 pour le même prix qu’une MX-5. À noter que la fiabilité doit être bonne sur une période de 10 ans.

Bonjour Alexandre,

Les deux autos sont très agréables à conduire, mais elles ne proposent pas la même expérience sur la route. Si vous avez aimé le format réduit de votre Miata, son agilité et sa légèreté, alors la nouvelle MX-5 va beaucoup vous plaire. Grâce à son moteur plus puissant (181 ch au lieu de 155), les performances du modèle 2019 sont très bonnes considérant le format de l’auto.

Sans oublier la tenue de route et le freinage, nettement améliorés par rapport à votre modèle 1996. En revanche, la suspension a été durcie au fil des années et le roulement est désormais plus ferme que celui votre Miata actuelle.

La Mustang GT propose aussi un bel agrément de conduite, mais se comporte différemment. Son V8 de 5 L est la pièce maîtresse de l’auto. Très réussi, il offre des performances de haut vol et monte jusqu’à 7 300 tr/min! Le tout agrémenté d’une superbe sonorité, en particulier avec l’échappement sport optionnel (1 000 $).

Le moteur de la Mustang est beaucoup plus puissant que la MX-5 (460 ch au lieu de 181) mais l’auto est aussi beaucoup plus lourde. Un modèle GT manuel pèse 930 kg (2 050 lb) de plus que la MX-5, ce qui se ressent évidemment lorsque la route se met à tourner.

La Mustang est plus agile qu’une Dodge Challenger, mais nettement moins qu’une MX-5. En revanche, si parcourez de longues distances sur l’autoroute, la Ford sera beaucoup plus agréable à conduire que la Mazda. En effet, la MX-5 est plus bruyante et moins confortable dans ces conditions.

Vous n’avez pas précisé si c’est important pour vous, mais la consommation de carburant est évidemment plus importante avec un V8. Du côté de Mazda, la MX-5 est très économique, avec une consommation moyenne qui peut descendre à 6,5 L/100 km si vous roulez tranquillement. Même en adoptant une conduite plus enthousiaste, il y a peu de chances que vous dépassiez les 8 L/100 km. Avec la Mustang, il faut compter au minimum 9 à 10 L/100 km, et plutôt 14 à 16 L en ayant le pied pesant.

En ce qui concerne la fiabilité, la MX-5 possède un très bon bilan depuis de nombreuses années. La Mustang est un des véhicules les plus fiables de la gamme avec le V8. En revanche, le moteur 2,3 L EcoBoost a connu des ennuis dans plusieurs modèles Ford. Sa fiabilité à long terme est plus incertaine.

