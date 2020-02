Voici Hitman, une Ford Mustang 1969 de 1000 chevaux!

On ne se lasse jamais de voir et de découvrir des vieilles Ford Mustang ou encore des Mustang modifiées, pas vrai?

Oublions pour un instant le multisegment électrique Mach E et repensons par exemple à la Mustang du film Bullitt, à cette Mustang 1967 électrique spécialiste des shows de boucane, à la Roush Performance Mustang de 710 chevaux, à la Mustang Lithium électrique et manuelle de 900 chevaux du dernier Salon de la SEMA ou bien à la Mustang de 1 000 chevaux du concessionnaire américain Lebanon Ford.

Aussi puissante et redoutable que cette dernière, la Mustang dont on veut vous parler aujourd’hui est une Mach 1 de 1969 surnommée « Hitman ». Elle a été préparée par la compagnie Classic Recreations, de l’Oklahoma, qui a obtenu des droits exclusifs de Ford pour reproduire des Mustang classiques comme la Mach 1, la Boss 302 et la Boss 429.

Photo: Classic Recreations

Le bolide original a été entièrement restauré à l’état neuf avant de se voir peint en gris et noir, puis greffé d’un becquet avant, d’un aileron arrière et d’écussons Mach 1.

Sous le capot se trouve un V8 Coyote biturbo développant 1 000 chevaux. Il est contrôlé par un système de gestion de moteur dernier cri et jumelé à une boîte manuelle Tremec à six rapports. Les collecteurs d’échappement en inox ont été créés sur mesure et les deux silencieux de performance MagnaFlow sont également en inox.

La suspension a été améliorée grâce à des ressorts et amortisseurs concentriques et à d’autres pièces signées Total Control, dont les barres stabilisatrices. Elle est attachée à des roues American Racing Wheels en alliage léger de 18 pouces, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 2 plus larges à l’arrière qu’à l’avant. Quant aux freins, ils utilisent des disques ventilés et des étriers Wilwood à six pistons aux quatre coins.

Photo: Classic Recreations

Quoi d’autre? Eh bien, mentionnons l’ajout d’un climatiseur, d’une chaîne audio JVC avec haut-parleurs et amplificateur Kicker, d’un volant garni d’aluminium et de similibois ainsi que de ceintures à cinq points d’ancrage.

Classic Recreations n’a divulgué aucun prix, car sa création peut être personnalisée selon les désirs de l’acheteur. Ainsi, il est possible de repartir avec une réplique de Mach 1 d’époque ou une version totalement modifiée.

Autrement, vous pouvez espérer que la rumeur d’un retour de la Mustang Mach 1 soit vraie…

