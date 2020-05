La Ford Mustang Boss 429 de Paul Walker à l’encan

Plus tôt cette année, 21 des voitures, motos et camionnettes ayant appartenu au défunt acteur et passionné d’automobiles Paul Walker ont été mises aux enchères par Barrett-Jackson en Arizona.

Un autre bolide qui faisait partie de son incroyable collection, une Ford Mustang Boss 429 1969, connaîtra le même sort lors de l’encan de la compagnie Mecum Auctions qui doit se dérouler du 10 au 18 juin. Elle devrait récolter une vraie petite fortune.

Il s’agit d’un exemplaire en superbe état qui n’affiche que 14 575 milles (environ 23 450 kilomètres) au compteur. De plus, aucune modification ne lui a été apportée, donc tout est original, ce qui fera assurément et considérablement augmenter son prix.

Photo: Mecum Auctions

Ah, et en passant, seulement 859 Mustang Boss 429 ont été construites en 1969 (499 autres en 1970) – non pas par Ford, mais plutôt par une firme du nom de Kar-Kraft. C’est l’un des muscle cars les plus rares et ayant le plus de valeur aux yeux des amateurs et des collectionneurs.

Le moteur sous le capot et la grosse prise d’air est le fameux V8 de 429 pouces cubes – autrement dit 7,0 litres – qui développait 375 chevaux et 450 livres-pied de couple. Il comprenait entre autres un vilebrequin en acier forgé et des bielles en acier, tout en étant relié à une boîte manuelle Toploader renforcée comptant quatre rapports.

Photo: Mecum Auctions

On doit également souligner les ressorts et amortisseurs de course, les barres stabilisatrices plus épaisses, la direction assistée et les freins avant à disques, eux aussi assistés.

Pour ce qui est du design, la Mustang Boss 429 était plus sobre que les autres Mustang de l’époque. Celle de Paul Walker avait des sièges garnis de vinyle noir et un ensemble intérieur « De luxe » incluant des appliques de vinyle avec imitation de bois sur la planche de bord et la console.

Pour quelle somme croyez-vous qu’elle se vendra à l’encan? À suivre…

En vidéo: Sur la piste avec la Ford Mustang Shelby GT350