Déjà une nouvelle couleur pour la Ford Mustang Mach-E 2021

Avant même de livrer les premiers exemplaires de la Mustang Mach-E 2021, Ford a annoncé qu’elle allait offrir une nouvelle couleur à sa gamme : le cyber orange.

Réservé à la version GT du Mach-E, le cyber orange rappelle une longue lignée de modèles de la Mustang ayant été équipés de cette vive couleur.

L’orange est apparu sur la Mustang dès 1965, un an après le dévoilement du modèle. Il a fait son retour en 1977 et a tranquillement évolué jusqu’à notre époque. Avec l’avènement de la Mustang Mach-E, un véhicule utilitaire 100% électrique qui déroge de la vocation traditionnelle de la Mustang, il y a fort à parier que Ford tente par tous les moyens de prouver que la Mach-E est bel et bien digne de porter l’écusson de la Mustang.

« La Mustang a toujours fait tourner les têtes et le Mach-E ne fera pas exception, annonce Dave Pericak, directeur de Ford Icons. Nous avons très hâte de voir le Mach-E GT cyber orange sur les routes l’an prochain au plus grand bonheur des passionnés de Mustang de couleur orange. »

En plus du cyber orange, le « gris matière noire » s’ajoute aussi au catalogue des couleurs de la Mustang Mach-E GT, aux côtés des rouge vitesse métallisé, blanc astral métallisé, bleu éclatant, noir ombre, argent emblématique et blanc cosmique. Vous aurez remarqué que les employés en marketing ne sont jamais à court d’idées quand vient le temps de baptiser une couleur!

Rappelons que la version GT sera la plus puissante de la gamme de la nouvelle Mach-E. Avec une puissance de 459 chevaux et un couple de 612 livres-pied, elle pourra passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, devenant ainsi la Mustang la plus rapide de tous les temps. Même la nouvelle Shelby GT500 doit se prosterner!

La livraison de la Ford Mustang Mach-E GT devrait débuter vers la fin de l’été 2021. D’ici là, d’autres variantes de la Mach-E sont attendues d’ici la fin de l’année 2020.

