Photo: Gabriel Gélinas

La couleur d’un véhicule peut avoir une bonne influence sur sa dépréciation. Les choix populaires comme le blanc, le noir et le gris sont-ils vraiment ceux qui aident à garder une meilleure valeur de revente?

Pour éclairer la question, la firme de recherche américaine iSeeCars.com a comparé les prix de transaction de plus de 6 millions de véhicules neufs et usagés entre 2017 et 2020.

« Puisque la dépréciation est le facteur le plus déterminant dans le coût réel d’un véhicule, les consommateurs devraient choisir attentivement la couleur », affirme Karl Brauer, analyste chez iSeeCars.com. Plusieurs optent pour les couleurs populaires non pas parce qu’ils les aiment, mais parce qu’ils croient que tout le monde les aime aussi. Or, nos recherches démontrent que les couleurs plus marginales ont tendance à conserver une meilleure valeur. »

Voici donc le top 10 des couleurs de voitures qui se déprécient le moins…