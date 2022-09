Le gris Lava sera la couleur tendance pour les voitures d’ici 2025

Chaque année, les designers du fournisseur de peintures automobiles BASF étudient les tendances à venir afin d’élaborer de nouvelles propositions de couleurs, s’inspirant de plusieurs sphères comme la nature, les industries, la mode, la technologie, les produits de consommation et bien d’autres.

De passage au Salon de l’auto de Detroit, la compagnie a présenté une maquette de véhicule qui représente la couleur tendance pour les voitures nord-américaines dans la prochaine année et les suivantes: gris Lava.

Cette teinte volcanique, qui rappelle un peu la toute nouvelle Ford Mustang 2024 dévoilée à ce même salon, mais en plus foncé, incarne selon BASF « une vision de progrès par sa profondeur, sa texture et sa compatibilité », de même que « la rencontre entre la haute technologie et le développement durable ». On vous épargne la description plus détaillée et artistique, voire philosophique, incluse dans le communiqué de presse.

Photo: BASF

Vous en dites quoi? Certes, le gris est toujours l’un des choix de couleur les plus populaires auprès des acheteurs de véhicules et il y a un léger fond de rouge dans ce Lava, mais n’est-ce pas un peu déprimant de penser que la tendance risque de s’accentuer alors que plusieurs nouveaux modèles électriques et excitants arriveront sur le marché?

Les couleurs qu’entrevoit BASF pour les autres régions du globe sont beaucoup plus claires et éclatées, comme vous pouvez le voir dans la galerie de photos au haut de la page. Ça inclut une sorte d’or rose (cuivré) pour l’Amérique du Sud, un blanc ivoire pour l’Asie, un jaune lime pour la Chine et un jaune doré pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

