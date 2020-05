Que pensez-vous de la Ford Mustang Shelby GT350?

Je m’intéresse à une Ford Mustang Shelby GT350 2018 de 5 000 km. J’aimerais avoir votre opinion sur cette voiture.

-----------------------

Bonjour Guy,

C’est une super voiture, tout simplement! Les Shelby ne courent d’abord pas les rues et arborent une ligne plus agressive qui leur permet de bien se démarquer par rapport aux Mustang ordinaires. Or, comprenez que la beauté de ce modèle réside dans son équilibre. Une voiture de haute performance qui, contrairement à ses devancières, possède aussi de grandes qualités routières, et qui livre ses 526 chevaux avec entrain et précision.

Son puissant V8 émet évidemment une sonorité des plus envoûtantes, mais sachez que la conduite de cette Shelby n’est pas non plus aussi radicale que l’on pourrait le croire. Ainsi, sans vous dire qu’elle est en mesure d’offrir un haut niveau de confort, elle peut très bien convenir pour de longues balades. Puis, si l’envie vous prend de faire un peu de circuit, vous découvrirez alors une machine à la fois performante et très précise dans sa conduite, plus que n’importe quelle autre Mustang jusque-là produite.

Quant à son coût, il peut initialement sembler élevé, mais sachez que ces voitures gardent une certaine valeur et peuvent facilement se revendre. Des bagnoles convoitées, plutôt rares, et qui font rêver beaucoup de gens, comme vous!

En vidéo: la Ford Mustang Shelby GT350 à l'essai