Ford Mustang Mach 1 2021 : les commandes débutent et voici le prix

Officiellement ressuscitée en juin dernier, c’est aujourd’hui que la nouvelle Ford Mustang Mach 1 2021 ouvre son carnet de commandes. La date est bien choisie, car voilà exactement 73 ans que le pilote d’avion de l’armée américaine, Chuck Yeager, est devenu la première personne à briser le mur du son – le fameux « Mach 1 ».

Contrairement à la Mustang Mach E électrique, les commandes ne peuvent se faire en ligne. Il faut impérativement s’adresser à un concessionnaire Ford. Le prix de base est fixé à 65 500 $, plus les frais de transport et de préparation de 1 800 $.

Tout comme l’originale lancée en 1969, cette génération de la Mach 1 comble un vide entre la Mustang GT (40 790 $) et les Mustang Shelby. Du même coup, elle vient remplacer l’édition spéciale BULLITT (58 500 $) ainsi que la Shelby GT350 (76 425 $), qui ne sera pas de retour non plus en 2021.

Armée d’un V8 de 5,0 litres spécialement calibré qui développe une puissance de 480 chevaux à 7 000 tours/minute et un couple de 420 livres-pied à 4 600 tours/minute, la nouvelle Ford Mustang Mach 1 2021 devient la Mustang de 5,0 litres la plus performante sur piste jamais produite. C’est notamment grâce à un train avant repensé, à plusieurs pièces Ford Performance reprises des modèles Shelby (collecteur d’admission, adaptateur de filtre à huile, refroidisseur d’huile à moteur, etc.) et à un ensemble tenue améliorée livrable en option.

Pour les puristes, une bonne et une mauvaise nouvelle : une boîte manuelle Tremec à six rapports est incluse de série, mais elle comprend une fonction de correspondance du régime en rétrogradation qui rend inutile le talon-pointe. Les acheteurs peuvent sinon opter pour une boîte automatique SelectShift à 10 rapports munie d’un convertisseur de couple révisé.

Photo: Ford

L’ensemble tenue améliorée en question, offert exclusivement avec la boîte manuelle, regroupe des jantes en aluminium uniques de 19 pouces au fini terni foncé, un becquet avant exclusif plus large pour un meilleur appui au sol, de nouvelles moulures de passages de roues ainsi qu’un aileron arrière dérivé de la Shelby GT500.

Les options de couleur extérieure comprennent un gris avion de chasse exclusif à la Mach 1 (ensemble décor seulement), de même qu’argent emblématique, noir ombre, blanc Oxford, bleu vélocité, orange twister, rouge course et jaune éclatant. Des bandes noir satiné sur les flancs et le capot sont incluses, avec des bandes contrastantes offertes dans un choix de trois couleurs : rouge, blanc et orange (ensemble décor seulement).

Les livraisons de la Ford Mustang Mach 1 2021 débuteront au printemps. Qu’attendez-vous pour réserver la vôtre?

En vidéo : Ford Mustang GT ou Shelby GT350?