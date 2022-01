En studio : garantie prolongée pour une Mustang Mach 1, une bonne idée?

Un lecteur du Guide de l’auto s’est procuré une Ford Mustang Mach 1 avec l’ensemble Track. En achetant le véhicule, il a ajouté une garantie prolongée de 6 ans/120 000 km et un plan d’entretien de 6 ans/100 000 km dans ses paiements.

Ce dernier se demande si la sportive est une bonne acquisition et s’il a bien acheté la tranquillité d’esprit avec la garantie et le plan d’entretien. Les animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon en discutent dans cette capsule En studio.

Photo: Marc Lachapelle

« Vous avez entre les mains une voiture exceptionnelle, une vraie belle machine de performance », déclare Antoine. Il poursuit en disant que la Mustang risque de bien conserver sa valeur au fil du temps.

Toutefois, le chroniqueur est moins friand à l’idée des dépenses en lien avec les protections et maintenances du véhicule. « C’est une voiture que vous allez utiliser occasionnellement ou du moins, de façon estivale », s’exclame-t-il.

Photo: Marc Lachapelle

Regardez la capsule ci-dessus pour comprendre le raisonnement de nos spécialistes.