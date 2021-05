Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Cadillac Escalade

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS pleine grandeur de luxe sont les modèles les plus statutaires. Volumineux à l’extérieur, mais très spacieux à l’intérieur, ils se destinent aux familles qui ont besoin de beaucoup d’espace de chargement. Mais contrairement aux véhicules de catégorie inférieure, ceux fabriqués en Allemagne ne dominent pas outrageusement ce segment.

C’est le redoutable Cadillac Escalade qui s’empare de la première position. Le VUS pleine grandeur par excellence, qui connaît un immense succès chez nos voisins du Sud. Toujours dans le coup en 2020, l’Escalade reprend le large face à la concurrence après son renouvellement en 2021.

Photo: Julien Amado

Cette nouvelle mouture se distingue par sa qualité de finition de haut niveau, son habitacle confortable et sa technologie de pointe. Pour ne rien gâcher, le conducteur profite d’une bonne tenue de route considérant le poids élevé de l’engin. Les performances ne sont pas en reste avec le V8 de 6,2 litres, qui n’a aucune difficulté à mouvoir le véhicule. Et pour ceux qui souhaitent une meilleure économie d’essence, il est désormais possible d’opter pour le 6 cylindres turbodiesel de GM.

Un bémol tout de même, attendez-vous à sortir bien des billets pour vous l’offrir, son tarif n’étant pas vraiment abordable...

Les finalistes

La deuxième position est occupée par le BMW X7, le plus gros utilitaire sport produit par le constructeur bavarois. Un mastodonte qui se caractérise par son excellent confort, ce qui n’est pas toujours le cas chez BMW, la sportivité et la fermeté du roulement étant souvent de mise.

Photo: BMW AG

Comme dans la Série 7, le X7 hérite d’un habitacle superbe, doté d’un haut niveau de finition. Les motorisations ne sont pas en reste, avec un 6 cylindres en ligne en entrée de gamme, puis un V8 4,4 litres en haut de gamme. L’Alpina XB7, plus sportif, utilise le même 8 cylindres avec une puissance majorée (612 ch au lieu de 523).

La troisième position est également occupée par un VUS américain, le Lincoln Navigator. Un modèle qui chapeaute désormais la gamme, les berlines ayant disparu du catalogue. Concurrent direct du Cadillac Escalade, il se vend moins que son rival de chez GM.

Photo: Lincoln Motor Company

Et bien que son intérieur soit très réussi, son concurrent américain, récemment mis à jour, fait mieux sur ce point. Sous le capot, il n’y a qu’un seul moteur disponible, un V6 3,5 litres biturbo de 450 chevaux. Un bloc performant et alerte qui fait toutefois payer ses bonnes dispositions par une consommation plutôt élevée. Derrière le volant, la tenue de route demeure inférieure à l’Escalade et au X7, son poids se faisant davantage sentir en virage. La qualité du roulement, bien que confortable, est également moins maîtrisée que les deux VUS qui le devancent au classement.

