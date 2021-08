Mazda Miata 1991 et MX-5 2021 : 30 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé?

L’année suivant l’introduction de la Miata, Mazda est débarquée avec une édition spéciale de son populaire roadster. On la reconnaîssait notamment par sa teinte British Racing Green et son intérieur caramel.

Alors qu’on souligne le 30e anniversaire de cette édition, Le Guide de l’auto en a déniché un exemplaire afin de le mettre nez à nez avec une MX-5 2021, l’instant d’une capsule vidéo.

Nous décortiquons les principales différences et ressemblances entre le modèle de première et de quatrième génération. Bien qu’elle ait évolué au fil du temps, l’essence et sa vocation sont demeurés les mêmes pour le plus grand des plaisirs des amateurs de décapotable compactes.