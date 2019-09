Subaru WRX et WRX STI 2020 : un peu de neuf

Photo: Subaru Canada Inc.

On attend avec impatience la nouvelle génération des Subaru WRX et WRX STI utilisant la plateforme mondiale du constructeur. D’ici là, les jumelles rebelles reviendront pour 2020 avec quelques ajouts et nouveautés, histoire de maintenir l’intérêt des amateurs.

Leur arrivée dans les concessions de Subaru se fera au cours du mois de septembre.

La Subaru WRX 2020 mise encore sur un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 268 chevaux et un couple de 258 livres-pied, soit par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports ou d’une automatique à variation continue avec mode manuel. Son rouage intégral comprend un système de répartition active du couple, tandis que son sélecteur de mode de conduite SI-DRIVE (boîte automatique seulement) permet d’ajuster la dynamique de la voiture à la volée.

Photo: Subaru

Dorénavant, toutes les WRX bénéficient d’un différentiel arrière amélioré. Les versions automatiques ajoutent de série le système d’aide à la conduite EyeSight et un frein de stationnement électronique avec fonction antirecul. La WRX Sport-tech RS pousse la performance à un autre niveau avec de nouveaux freins haute performance signés Brembo comprenant des étriers rouges à quatre pistons à l’avant et à deux pistons à l’arrière.

Dans l’habitacle, le seul changement à signaler est l’ajout de coutures rouges contrastantes sur les portières.

De son côté, la Subaru WRX STI 2020 arbore un design légèrement retouché, notamment avec des jantes en alliage redessinées sur certaines versions. Son moteur turbo de 2,5 litres demeure jumelé exclusivement à une boîte manuelle à six rapports rapprochés. La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 310 chevaux et 290 livres-pied.

Photo: Subaru Canada Inc.

Une autre bonne nouvelle est que le prix de base ne change pas; il reste à 29 995 $. Les versions plus haut de gamme ont une augmentation qui varie de 100 $ à 1 400 $, culminant avec la WRX Sport-tech RS à 39 695 $.

La WRX STI, de son côté, se vend maintenant à partir de 40 295 $ et elle atteint 47 395 $ en version Sport-tech, que ce soit avec le grand aileron arrière ou avec le petit déflecteur de coffre. Ces prix représentent une hausse d’à peine 100 $ par rapport à 2019.