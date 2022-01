Combien coûte... la Honda Civic à hayon 2022

La très populaire berline Honda Civic a été renouvelée pour l’année 2022. Malgré tout, sa variante à hayon n’a pas reçu le même succès. Grâce à son coût maintenant plus concurrentiel, saura-t-elle séduire une plus grande clientèle?

Du point de vue esthétique, « la partie arrière est beaucoup plus jolie que la précédente génération, explique le chroniqueur Antoine Joubert. On a épuré les lignes. On s’est débarrassé des faux diffuseurs et prises d’air, qui alourdissaient énormément le look », complète-t-il.

Photo: Honda

Le consommateur peut choisir entre trois déclinaisons distinctes, soit les LX, Sport et Sport Touring. Malheureusement, il faut se tourner vers la Civic berline pour conduire la variante Si.

Cependant, « Honda arrivera probablement pour 2023 avec une version Type R de la Civic [à hayon] », précise Antoine.

Sur le plan mécanique, la LX est animée par un quatre cylindres 2 litres qui développe 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Un moteur 1,5 litre turbocompressé de 180 chevaux et 177 lb-pi de couple équipe les autres variantes. La transmission manuelle à six rapports est offerte dans tous les modèles, de même qu’une boite CVT.

Photo: Honda

À bord, l’habitacle de la Civic a complètement été réaménagé. « C’est franchement mieux conçu que par le passé », mentionne le chroniqueur. Il ajoute que la berline propose une meilleure position de conduite, des sièges plus confortables et une visibilité accrue par rapport à l’ancienne mouture.

Photo: Honda

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Honda Civic à hayon 2022... et dévoile sa gamme de prix!