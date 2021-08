La Hyundai Elantra N 2022 aura une boîte manuelle de série

Hyundai Elantra N 2022 : cinq choses à savoir

Hyundai continue d’ajouter de nouveaux véhicules dans sa gamme de performance N. La nouvelle Elantra N vient donc rejoindre la Veloster N et le Kona N 2022 . Cette Elantra sur les stéroïdes arbore un design plus racé et réalise des performances plus radicales que la version N Line. Voici …