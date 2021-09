Subaru WRX 2022 : plus solide et un nouveau moteur turbo

Subaru dévoile aujourd’hui sa toute nouvelle WRX 2022 de cinquième génération, bâtie pour la première fois sur la plateforme globale de Subaru. Elle arrivera sur le marché au début de l’an prochain.

Comme c’est l’habitude chez le constructeur, l’évolution est plutôt conservatrice. La carrosserie et la prise d’air sur le capot sont plus larges afin de conférer à la WRX un air un peu plus agressif. Le design des phares et des feux arrière est plus moderne, les seconds étant conçus pour rougeoyer tel le magma d’un volcan, nous dit Subaru.

Les ailes avant sont maintenant en aluminium, tandis qu’un mince aileron arrière intégré au coffre et de couleur assortie à la carrosserie est toujours de mise. Les designers ont travaillé sur l’aérodynamisme, notamment en ajoutant des ouvertures juste derrière les roues avant et de chaque côté du pare-chocs arrière. Les nouvelles jantes de 17 et 18 pouces sont chaussées de pneus de performance.

À peine plus puissante, mais plus solide

Tel qu’anticipé, la Subaru WRX 2022 gagne le moteur turbocompressé de 2,4 litres des Outback, Legacy et Ascent. La puissance grimpe à 271 chevaux (anciennement 268 avec le moteur de 2,0 litres) et le couple reste identique, soit 258 livres-pied accessibles de 2 000 à 5 200 tours/minute. Une nouvelle soupape de décharge à commande électronique et des soupapes de dérivation d’air améliorent la réactivité et l’accélération, assure Subaru.

Le rouage intégral symétrique avec répartition active du couple fait équipe avec une boîte manuelle à six rapports optimisée pour des passages plus fluides. En option, la nouvelle boîte automatique (à variation continue) de performance permet des montées et des rétrogradations jusqu’à 30% et 50% plus rapides, respectivement. Elle comporte un mode manuel à huit rapports simulés via les sélecteurs au volant.

Photo: Subaru

Avec la nouvelle plateforme, Subaru parle d’une rigidité accrue (28% en torsion, 75% au niveau des supports de suspension) et d’un centre de gravité abaissé. La course de la suspension est allongée pour une meilleure stabilité, tandis que la barre stabilisatrice arrière est maintenant arrimée directement à la carrosserie (au lieu du sous-cadre) pour un roulis atténué dans les virages. Une nouvelle servodirection offrant plus de précision et une sensation plus naturelle est aussi incluse.

Une version GT haut de gamme (automatique seulement) s’ajoute au menu pour 2022 et innove avec des amortisseurs à contrôle électronique. Ceux-ci peuvent être réglés selon les modes Confort, Normal et Sport. Il y a aussi des roues exclusives de 18 pouces au fini gris mat et des sièges sport Recaro en ultrasuède.

Photo: Subaru

Habitacle dernier cri

L’intérieur noir avec coutures rouges et garnitures en fibre de carbone de la Subaru WRX 2022 présente un nouveau volant à base plate et un grand écran tactile HD de 11,6 pouces disposé à la verticale. L’affichage de ce dernier peut être divisé en fonction des informations voulues et, si vous ne raffolez pas du système multimédia SUBARU STARLINK, Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux intégrés.

Photo: Subaru

La navigation par TomTom est optionnelle, tout comme la chaîne audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs et l’amplificateur HK de 504 watts. Mentionnons enfin que plusieurs aides à la conduite du système de sécurité EyeSight (WRX à boîte automatique) ont été améliorées. D’autres sont maintenant disponibles pour la première fois, comme le régulateur de vitesse adaptatif avancé avec aide au centrage dans la voie et le système de braquage automatique d'urgence.

Les prix de la Subaru WRX 2022 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente. Quant à la nouvelle WRX STI, son dévoilement ne saurait tarder.