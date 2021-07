Subaru WRX et WRX STI 2021: dernier tour sur piste avant la prochaine génération

Le duo de sportives que composent les Subaru WRX et WRX STI commence à vieillir. La génération actuelle, qui a été introduite en 2015, n’a que très peu changé depuis.

Alors que l’on attend impatiemment l’arrivée de la prochaine génération du modèle, Le Guide de l’auto s’est déplacé à Oro-Medonte, en Ontario, pour les conduire une dernière fois.

Une initiation au rallye

Authentiques sportives, les WRX et WRX STI ont bâti leur solide réputation notamment grâce à leurs prouesses en rallye. Dans le cadre de cet événement organisé par le constructeur, nous avons eu l’opportunité d’avoir un aperçu de l’univers du rallye. En effet, dans cette municipalité située au nord de Toronto, un nouveau complexe ouvrira bientôt ses portes. Or, avant que la piste ne soit pavée, nous avons pu y essayer les WRX et WRX STI sur le tracé de sable et de terre. Les nuages bruns étaient au rendez-vous!

Photo: Germain Goyer

Après quelques tours de circuit, nous sommes arrivés à la conclusion que possiblement aucune autre compacte n’aurait été capable de s’y aventurer. Et encore moins à cette vitesse! Il était fort amusant de laisser glisser l’arrière-train et de constater à quel point le rouage intégral travaillait de manière à remettre la bagnole sur le droit chemin. C’est le genre de parcours sur lequel on aurait pu mettre à l’essai un Toyota Tacoma normalement, pas une berline compacte.

Histoire d’encadrer la poignée de journalistes, le pilote Antoine L’Estage, vainqueur à dix reprises du Championnat canadien de rallye, était présent sur place. Il était fort impressionnant d’analyser sa trajectoire de même que son aplomb derrière le volant.

Photo: Germain Goyer

Celle que l’on préfère pour tous les jours?

Déclinées respectivement en cinq et quatre versions, les WRX et WRX STI proposent un catalogue élargi. Dans le cas de la WRX, elle est livrée de série avec un moteur à quatre cylindres à plat de 2,0 L. Celui-ci est agrémenté par la turbocompression et développe une puissance de 268 ch et un couple de 258 lb-pi. Offerte à partir d’à peine plus de 32 000 $, la WRX affiche un prix d’entrée fort attrayant. Pour une version Sport-tech équipée de la technologie EyeSight, il faut toutefois débourser plus de 41 500 $.

Quant à la WRX STI, plus radicale et plus brutale, elle est animée, elle aussi, par un moteur à plat turbocompressé. Dans son cas, la cylindrée grimpe à 2,5 L. Pour ce qui est de la puissance et du couple, ils passent respectivement à 310 ch et 290 lb-pi. Il faut minimalement débourser 42 433 $ pour une WRX STI. La déclinaison Sport-tech, fait grimper la facture à 49 933 $, et ce, que vous optiez pour le grand aileron ou simplement pour le déflecteur de coffre si vous êtes plutôt du type discret.

Photo: Germain Goyer

Si la WRX peut être équipée d’une transmission automatique à variation continue dans le cas où l’on renoncerait à la boîte manuelle, la WRX STI ne peut être munie que de la boîte manuelle. Et bien franchement, une grande partie du plaisir passe dans le maniement du levier de vitesses pour laisser chanter le bloc à plat, siffler le turbocompresseur et surtout, contrôler la voiture comme on le désire.

Certes, la WRX STI en met plein la vue avec sa puissance débordante et son look aguicheur. En revanche, pour une utilisation quotidienne, la WRX est maintes fois plus conviviale. On comprend tout à fait que le confort ne soit pas nécessairement le critère au sommet de la liste des acheteurs de ce type de berlines. Cela étant, il faut tout de même souligner la fermeté du roulement, particulièrement si vous optez pour les jantes de 19 pouces. Avec ses jantes de 17 ou 18 pouces, la WRX propose un niveau de confort bien plus acceptable pour un usage quotidien et on peut très bien vivre avec sa cavalerie un peu moins généreuse.

Photo: Germain Goyer

Une nouvelle génération à venir sous peu

Pour 2022, il est prévu que la Subaru WRX fasse peau neuve. Il ne resterait que quelques semaines, voire quelques mois, avant que le constructeur japonais ne la dévoile entièrement.

Rappelons qu’en juin dernier, une première image de type Teaser a laissé entrevoir la légendaire prise d’air sur le capot. Puisqu’elle a besoin de grands changements, nous espérons qu’il s’agira d’une nouvelle génération plutôt que d’un léger rafraîchissement du modèle actuel. Si Subaru entend continuer de concurrencer les Golf GTI et Golf R, qui sont entièrement renouvelées pour 2022, il ne faudra pas être économe sur les efforts et les innovations.