La Subaru WRX 2022 franchit la barre des 30 000 $

Subaru vient d’annoncer les prix canadiens de la nouvelle WRX 2022. Après quatre générations sous la barre psychologique des 30 000 $, la berline sport japonaise n’a pas d’autre choix que de la franchir maintenant.

Rassurez-vous, la hausse n’est pas majeure – rien à voir avec ces véhicules dont le prix a explosé dans les dernières années.

La Subaru WRX 2022 de base affiche un prix de détail suggéré de 30 995 $, soit 1 000 $ de plus que le modèle sortant. Toujours munie d’un rouage intégral et d’une boîte manuelle à six rapports de série, elle renferme un nouveau moteur turbocompressé de 2,4 litres qui développe 271 chevaux et 258 lb-pi de couple. En passant, c’est 3 chevaux de plus que l’ancien moteur de 2,0 litres alors que le couple est le même.

L’équipement comprend par ailleurs un système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces, des sièges sport en tissu, des phares automatiques à DEL et des roues en alliage de 17 pouces.

Il faut faire un grand bond pour accéder à la version Sport, qui se détaille à partir de 35 495 $. Elle inclut des antibrouillards à DEL, des roues de 18 pouces, un aileron arrière à profil bas, un écran multimédia de 11,6 pouces à la verticale et des pédales sport en aluminium. La qualité du tissu qui recouvre les sièges augmente, tandis que les Services connectés Subaru Starlink sont offerts gratuitement pendant trois ans.

Photo: Subaru

La nouvelle transmission à variation continue de performance en option, qui permet des montées et des rétrogradations jusqu’à 30% et 50% plus rapides, respectivement, comporte un mode manuel à huit rapports simulés via les sélecteurs au volant. Elle exigence un supplément de 2 600 $, mais s’accompagne du système de sécurité et d’aide à la conduite EyeSight de Subaru – un avantage non négligeable.

À propos, la plus récente version d'EyeSight comprend le nouveau système de braquage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec retenue du véhicule, le freinage précollision, la gestion d'accélération précollision, l'aide au suivi de voie avec alerte de louvoiement, l'aide au maintien dans la voie et l'alerte de reprise de la circulation. N’oublions pas le freinage d’urgence automatique en marche arrière qui est aussi de mise.

Photo: Subaru

Enfin, la WRX Sport-tech se vend à partir de 39 295 $ (manuelle) ou 41 895 $ (CVT). Elle se démarque avec des phares à DEL directionnels, des feux de jour à DEL en forme de « C » et une nouvelle couleur exclusive appelée Orange solaire nacré. Son habitacle se dote d’un système de navigation, d’empiècements en suède sur les sièges, de places arrière chauffantes et d’une chaîne audio Harmon Kardon à 11 haut-parleurs.

La Subaru WRX 2022 arrivera chez les concessionnaires au printemps. Suivez Le Guide de l’auto pour lire nos premières impressions de conduite très bientôt.

En vidéo : Les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des compactes sportvies