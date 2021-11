Consommation d'essence : Honda au top, Stellantis bon dernier

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis a récemment publié son dernier rapport annuel sur les tendances de l’industrie automobile. Même si les gros modèles comme les camionnettes et les VUS sont plus nombreux que jamais, le document nous apprend que les véhicules en 2020 ont été collectivement plus économes de carburant et moins polluants que tous leurs prédécesseurs.

C’est bien sûr grâce aux différents progrès technologiques tels que la désactivation des cylindres, l’arrêt/démarrage automatique et les boîtes à variation continue ou avec plus de rapports, ainsi que les modèles hybrides et électriques.

Selon l’EPA, la consommation de carburant des véhicules de l’ensemble des constructeurs a baissé de 32% depuis l’année-modèle 2004. Les émissions de CO2 ont quant à elles diminué de 24%. Le prochain rapport devrait montrer des améliorations encore plus significatives puisque la proportion de modèles électrifiés sur le marché (hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques) augmente de façon exponentielle.

Le graphique suivant illustre la performance des différents constructeurs au cours des cinq dernières années :

Photo: EPA

Huit des 13 (plus Tesla) ont réussi à réduire leur consommation et leurs émissions moyennes durant la période, mais ce n’est pas le cas de Nissan, Mazda, BMW, Volkswagen et Stellantis. Le géant qui regroupe Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat et Alfa Romeo arrive bon dernier, non loin derrière Ford et General Motors.

Le constructeur le plus vert est encore une fois Honda, suivi de Subaru et de Hyundai. Ajoutons aussi que Kia et Toyota se sont le plus améliorés depuis 2015, sans compter Tesla dont l’efficacité accrue de sa gamme de véhicules électriques est grandement attribuable à l’arrivée de la compacte Model 3.

Le modèle non branchable le plus écoénergétique sur le marché demeure la Mitsubishi Mirage, elle qui affiche une moyenne de 6,2 L/100 km (selon Ressources naturelles Canada).

En vidéo : 10 véhicules assoiffés d'essence qui vous coûteront cher à la pompe