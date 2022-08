Buick Envista : un nouvel aperçu du premier VUS électrique de Buick

Plusieurs constructeurs automobiles viennent de lancer leur premier VUS électrique et d’autres sont sur le point de le faire. Chez GM, la marque Chevrolet a récemment présenté le Blazer EV, qui sera suivi de l’Equinox EV. Ce dernier, sans surprise, aura un équivalent au sein de la marque Buick.

À quoi ressemblera-t-il? Le concept Wildcat EV est certes un peu trop futuriste pour nous donner une bonne idée, mais le tout nouveau Buick Envista qui vient d’être dévoilé pour le marché chinois est probablement un meilleur indicateur.

De taille compacte, donc similaire à l’Envision, ce véhicule cible « la jeune génération progressive et les familles modernes » au dire de Buick. Il adopte une silhouette de style coupé et des lignes beaucoup plus sportives que tous les autres modèles actuellement inscrits au catalogue. C’est d’ailleurs une interprétation du nouveau design mondial de Buick.

Photo: General Motors

Comme vous l’avez remarqué, il y a une calandre traditionnelle à l’avant. Normal, car l’Envista renferme un moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre à l’avant. Mais pour le reste, on imagine facilement l’extérieur se transposer sur un véhicule électrique, de la conception des phares jusqu’à l’aérodynamisme de la partie arrière.

Idem à l’intérieur où le décor met la technologie à l’avant-plan. Plus précisément, une instrumentation numérique et un écran central tactile – chacun de 10,25 pouces – sont réunis dans une même interface qui semble flotter au-dessus de la planche de bord. Le système multimédia est compatible avec Apple CarPlay sans fil et peut recevoir des mises à jour logicielles à distance.

Photo: General Motors

On passe les détails concernant l’équipement et la finition. Naturellement, le nouveau logo de Buick est apposé sur le volant, comme c’est le cas sur le museau de l’Envista. En Amérique du Nord, ce logo commencera à être implanté l’an prochain.

C’est en 2024 que le premier véhicule électrique de Buick arrivera sur le marché canadien – six ans avant que la marque abandonne totalement les moteurs à combustion. On sait qu’il reposera sur la plateforme Ultium de GM et qu’il fera revivre l’appellation Electra.

Un dévoilement d’ici la fin de l’année est probable, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

